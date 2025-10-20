Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मां-पिता की अनदेखी की तो कट जाएगी सैलेरी, इस राज्य में बनने जा रहा है ये कानून

बुजुर्ग मां-बाप की देखभाल न करने अब भारी पड़ सकता है। कांग्रेस शासित राज्य सरकार ऐसे सरकारी कर्मचारियों की सैलेरी का एक हिस्सा काटेगी। जोकि अपने मां-बाप की देखभाल नहीं करते हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 20, 2025

Revanth Reddy BJP criticism over Operation Sindhoor

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। (फोटो: एएनआई)

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी (Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy) ने घोषणा की है कि राज्य सरकार जल्द ही ऐसा कानून लाने जा रही है, जिसके तहत वे सरकारी कर्मचारी जो अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करते, उनके वेतन में 10 से 15 प्रतिशत तक की कटौती की जाएगी। कटौती की गई राशि सीधे माता-पिता के बैंक खातों में जमा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य वृद्ध माता-पिता की उपेक्षा रोकना और पारिवारिक जिम्मेदारी का भाव जगाना है। उन्होंने बेटों और बेटियों दोनों से अपने माता-पिता का सम्मान और देखभाल करने की अपील की।

कटेगा वेतन का एक हिस्सा: रेवंत

सीएम रेड्डी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा, 'अगर कोई कर्मचारी अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करता, तो उसके वेतन का हिस्सा काटकर उसी तारीख को माता-पिता के खाते में भेजा जाएगा, जिस दिन उसे वेतन मिलता है।' उन्होंने मुख्य सचिव रामकृष्ण राव को निर्देश दिया है कि इस प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार करने के लिए नव-नियुक्त अधिकारियों की एक समिति गठित की जाए। सीएम ने कहा, 'बेटियों को शादी के बाद भी अपने माता-पिता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बेटों को भले दहेज और ससुराल मिल जाए, पर माता-पिता की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आप जो कुछ भी हैं, वह उन्हीं की बदौलत हैं।'

देश में मौजूद है भरण-पोषण कानून

'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007' के तहत, बच्चों और उत्तराधिकारियों के लिए अपने माता-पिता या अभिभावकों का का भरण-पोषण करना कानूनी दायित्व है। यह कानून माता-पिता को भोजन, कपड़े, आवास, चिकित्सा सहायता और उपचार जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए अपने बच्चों से भरण-पोषण मांगने का अधिकार देता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Oct 2025 06:33 am

Hindi News / National News / मां-पिता की अनदेखी की तो कट जाएगी सैलेरी, इस राज्य में बनने जा रहा है ये कानून

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Elections: महागठबंधन की गांठें ढीलीं, कांग्रेस-राजद पर टिकट बेचने के आरोप

Tejashwi Yadav
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला

Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय

Bank Holidays: सोमवार को नहीं बंद रहेंगे बैंक! तो कब है दिवाली की छुट्टी?

October Bank Holidays 2025
मुंबई

वेज की जगह थाली में परोस दिया नॉनवेज बिरयानी, फिर ग्राहक ने…

राष्ट्रीय

धनतेरस पर सोने चांदी की धमाल: 1 लाख करोड़ की चमक, दिवाली पर 1.35 लाख करोड़ की खरीदारी का अनुमान !

Dhanteras 2025 Gold Sales
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.