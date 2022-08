पंजाब में आतंकी हमले का अलर्ट जारी, चंडीगढ़ और मोहाली को दहलाने की तैयारी में ISI, सुरक्षा टाइट

Terror Attack Alert in Punjab: पंजाब में आतंकी हमले की चेतावनी जारी की है। सुरक्षा एंजेसियों के मिले इनपुट के आधार पर यह अलर्ट जारी की गई है। आतंकी हमले का अलर्ट जारी होते ही राज्य में सुरक्षा की व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।

Published: August 21, 2022 09:53:42 am

Terror Attack Alert in Punjab: मुंबई के बाद अब पंजाब में आतंकी हमले की जानकारी मिली है। राज्य में आतंकी हमले किए जाने की खुफिया जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। जिसके बाद राज्य में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की जांच एजेंसी आईएसआई (ISI) समर्थित आतंकवादी पंजाब में आतंकी हमले करने की साजिश रच रहे हैं।

Terror Attack Alert issued in Punjab, ISI in preparation to shake Chandigarh & Mohali