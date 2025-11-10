जम्मू कश्मीर में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़: दो डॉक्टर समेत 7 गिरफ्तार, पुलिस ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे

हथियारों की बरामदगी जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक बड़े अभियान का हिस्सा थी, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद संगठनों के एक अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस के अनुसार, फरीदाबाद के एक डॉक्टर और जम्मू-कश्मीर के एक अन्य डॉक्टर सहित कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान आरिफ निसार डार उर्फ ​​साहिल, यासिर-उल-अशरफ और मकसूद अहमद डार उर्फ ​​शाहिद, सभी नौगाम, श्रीनगर के निवासी; मोलवी इरफान अहमद (एक मस्जिद के इमाम), शोपियां के निवासी; ज़मीर अहमद अहंगर उर्फ ​​मुतलाशा, गांदरबल के वाकुरा इलाके के निवासी; डॉ. मुजम्मिल अहमद गनी उर्फ ​​मुसैब, पुलवामा के कोइल इलाके के निवासी के रूप में हुई है।