जम्मू कश्मीर में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़: दो डॉक्टर समेत 7 गिरफ्तार, पुलिस ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे

जम्मू-कश्मीर पुलिस (फाइल फोटो)
Jammu Kashmir Terror Module: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अंसर गजवात-उल-हिंद (AGuH) से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय आतंक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में दो डॉक्टर सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के फरीदाबाद के पास एक गांव से भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया। जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा यह अभियान खुफिया ब्यूरो (आईबी) और फरीदाबाद पुलिस के समन्वय से चलाया गया।
जम्मू-कश्मीर में गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ के बाद मिली विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर, मूल रूप से जम्मू-कश्मीर निवासी फरीदाबाद स्थित अल फलाह मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस डॉक्टर और शिक्षक डॉ. मुजम्मिल शकील के किराए के मकान से विस्फोटक बरामद किए गए। पुलिस ने खुलासा किया कि संदिग्ध ने लगभग तीन महीने पहले धौज गांव में एक मकान किराए पर लिया था।
जम्मू और कश्मीर के पुलिस स्टेशन नौगाम में यूएपीए अधिनियम, बीएनएस, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। पुलिस ने बताया कि जांच से एक सफेदपोश आतंकवादी तंत्र का पता चला है, जिसमें कट्टरपंथी पेशेवर और छात्र शामिल हैं, जो पाकिस्तान और अन्य देशों से संचालित विदेशी संचालकों के संपर्क में हैं।
संयुक्त टीम ने 350 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया, जिसमें लगभग 100 किलोग्राम वजन वाले अमोनियम नाइट्रेट के 14 बैग, एक एके-47 राइफल, 84 ज़िंदा कारतूस, बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई टाइमर और 5 लीटर रासायनिक घोल समेत अन्य चीज़ें शामिल हैं। कुल 48 चीज़ें बरामद हुईं जिनका इस्तेमाल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बनाने में होने का संदेह है। संभावित पाकिस्तानी लिंक की जाँच की जा रही है: संभावित पाकिस्तानी लिंक की जांच की जा रही है।
डॉ. मुज़म्मिल शकील के अलावा, जम्मू-कश्मीर की एक महिला डॉक्टर की भूमिका की भी जांच की जा रही है। कई रिपोर्टों के अनुसार, मुजम्मिल से बरामद राइफल महिला डॉक्टर की स्विफ्ट डिजायर कार में मिली थी। टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि हो सकता है कि कार उनकी जानकारी के बिना उधार ली गई हो, फिर भी जाँच अभी जारी है।
हथियारों की बरामदगी जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक बड़े अभियान का हिस्सा थी, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद संगठनों के एक अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस के अनुसार, फरीदाबाद के एक डॉक्टर और जम्मू-कश्मीर के एक अन्य डॉक्टर सहित कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, यासिर-उल-अशरफ और मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद, सभी नौगाम, श्रीनगर के निवासी; मोलवी इरफान अहमद (एक मस्जिद के इमाम), शोपियां के निवासी; ज़मीर अहमद अहंगर उर्फ मुतलाशा, गांदरबल के वाकुरा इलाके के निवासी; डॉ. मुजम्मिल अहमद गनी उर्फ मुसैब, पुलवामा के कोइल इलाके के निवासी के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, आतंकी मॉड्यूल के लिए धन सामाजिक और धर्मार्थ कार्यों की आड़ में पेशेवर और शैक्षणिक नेटवर्क के माध्यम से जुटाया गया था। आरोपी व्यक्तियों की पहचान करने, उन्हें कट्टरपंथी बनाने, आतंकवादी संगठनों में भर्ती करने, धन जुटाने, रसद की व्यवस्था करने, हथियार और गोला-बारूद तथा आईईडी तैयार करने के लिए सामग्री जुटाने में शामिल पाए गए।
