दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने से पहले आतंकी डॉ. उमर ने बनाया था वीडियो, कहा- मौत अंतिम मंजिल…

दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी उमर नबी। (फोटो- X/@ShivanChanana)
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाला आतंकी डॉ. उमर नबी का वीडियो सामने आया है। उमर ने यह वीडियो ब्लास्ट से पहले बनाया था। इस वीडियो में वह आत्मघाती हमले को लेकर बात कर रहा है। वह वीडियो में कहता है,'लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह ये बात समझ नहीं पाते हैं कि फिदायीन हमला क्या है। यह किसी भी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है, न ही किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार किया जा सकता है। इसके विरोधाभास और विरोध में कई तर्क मौजूद हैं।
फिदायीन हमलों की सबसे बड़ी समस्य यह है कि जब कोई व्यक्ति मान लेता है कि वह एक तय समय पर जरूर मरेगा तो यह बेहद खतरनाक स्थिति है। वह खुद को ऐसी जगह खड़ा कर देता है। जहां से उसे लगता है कि मौत ही अंतिम मंजिल है, लेकिन यह सच है कि ऐसी सोच या ऐसी परिस्थितियां किभी भी मानवीय व्यवस्था में स्वीकार नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह जीवन, समाज और कानून के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है।' यह वीडियो यहीं तक है, इसलिए उमर के आगे के विचार के बारे में अनुमान लगा पाना फिलहाल बेहद मुश्किल है। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 लोगों की मौत हो चुकी है।
