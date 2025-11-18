Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने से पहले आतंकी डॉ. उमर ने बनाया था वीडियो, कहा- मौत अंतिम मंजिल…

दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने से पहले आतंकी डॉ. उमर ने आखिरी वीडियो में फिदायीन हमले को लेकर मानसिक स्थिति पर बात कही। उसने कहा कि जब कोई व्यक्ति मान लेता है कि वह एक तय समय पर जरूर मरेगा तो यह बेहद खतरनाक स्थिति है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 18, 2025

दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी उमर नबी। (फोटो- X/@ShivanChanana)

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाला आतंकी डॉ. उमर नबी का वीडियो सामने आया है। उमर ने यह वीडियो ब्लास्ट से पहले बनाया था। इस वीडियो में वह आत्मघाती हमले को लेकर बात कर रहा है। वह वीडियो में कहता है,'लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह ये बात समझ नहीं पाते हैं कि फिदायीन हमला क्या है। यह किसी भी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है, न ही किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार किया जा सकता है। इसके विरोधाभास और विरोध में कई तर्क मौजूद हैं।

फिदायीन हमलों की सबसे बड़ी समस्य यह है कि जब कोई व्यक्ति मान लेता है कि वह एक तय समय पर जरूर मरेगा तो यह बेहद खतरनाक स्थिति है। वह खुद को ऐसी जगह खड़ा कर देता है। जहां से उसे लगता है कि मौत ही अंतिम मंजिल है, लेकिन यह सच है कि ऐसी सोच या ऐसी परिस्थितियां किभी भी मानवीय व्यवस्था में स्वीकार नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह जीवन, समाज और कानून के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है।' यह वीडियो यहीं तक है, इसलिए उमर के आगे के विचार के बारे में अनुमान लगा पाना फिलहाल बेहद मुश्किल है। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 लोगों की मौत हो चुकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

18 Nov 2025 10:24 am

Published on:

18 Nov 2025 10:23 am

Hindi News / National News / दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने से पहले आतंकी डॉ. उमर ने बनाया था वीडियो, कहा- मौत अंतिम मंजिल…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

PM Kisan Yojana: बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस तारीख को खाते में आएगा 21वीं किस्त का पैसा

PM Kisan Samman Nidhi
पटना

Lalu family crisis: पार्टी में परिवार का दखल बर्दाश्त नहीं- लालू-राबड़ी के सामने तेजस्वी ने कर दिया साफ

पटना

रोहिणी आचार्य के मामले पर लालू यादव ने तोड़ी चुप्पी, जानें परिवार और पार्टी के लिए क्या कहा

Lalu Prasad Yadav
राष्ट्रीय

‘संजय यादव मुर्दाबाद…बिहार छोड़ो’: राबड़ी के आवास पर RJD कार्यकर्ताओं का हंगामा

RJD workers
राष्ट्रीय

‘बेटी घर छोड़कर चली गई, लालू देखते रहे’: पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने RJD प्रमुख पर उठाए सवाल

Rohini Acharya and Lalu Prasad
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.