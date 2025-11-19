भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया कि उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों पर तैनात सतर्क जवानों ने पाकिस्तान की ओर से संदिग्ध हलचल देखी। इसके बाद दोनों ओर से भीषण गोलीबारी हुई। भारतीय सेना की कार्रवाई के कारण आतंकियों को पीछे हटना पड़ा। अधिकारियों ने कहा कि घुसपैठ की यह ताजा कोशिश इस बात को साबित करती है कि पाकिस्तानी सेना की मदद से आतंकी संगठन इस सर्दी में बर्फबारी के कारण पहाड़ी दर्रे बंद होने से पहले आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं।