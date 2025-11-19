Patrika LogoSwitch to English

उरी सेक्‍टर में LoC के पास आतंकी ढेर, घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सर्च ऑपरेशन जारी

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। इसे सुरक्षाबलों ने नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना ने सर्च अभियान भी तेज कर दिया है।


Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 19, 2025

आतंकियों से मुठभेड़ (ANI)

दिल्ली ब्लास्ट के बाद से सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। जम्मू-कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसी बीच आज LoC पर घुसपैठ करते हुए एक आतंकी को सुरक्षाबलों ने मार गिराया है। घाटी में भीषण बर्फबारी शुरू होने से पहले दुश्‍मन देश भारतीय सीमा में ज्‍यादा से ज्‍यादा आतंकवादियों की घुसपैठ कराने में जुटा है, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उनके प्लानिंग फेल कर दी है। फिलहाल इलाके की नाकेबंद करके सर्च अभियान तेज कर दिया गया है।

भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया कि उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों पर तैनात सतर्क जवानों ने पाकिस्तान की ओर से संदिग्ध हलचल देखी। इसके बाद दोनों ओर से भीषण गोलीबारी हुई। भारतीय सेना की कार्रवाई के कारण आतंकियों को पीछे हटना पड़ा। अधिकारियों ने कहा कि घुसपैठ की यह ताजा कोशिश इस बात को साबित करती है कि पाकिस्तानी सेना की मदद से आतंकी संगठन इस सर्दी में बर्फबारी के कारण पहाड़ी दर्रे बंद होने से पहले आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं।

जम्मू और कश्मीर में 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा (एलओसी) है जो घाटी के बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा जिलों और जम्मू संभाग के पुंछ, राजौरी और आंशिक रूप से जम्मू जिले में स्थित है। एलओसी की सुरक्षा सेना द्वारा की जाती है। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में 240 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) भी है। आईबी की सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा की जाती है।

Updated on:

19 Nov 2025 01:39 pm

Published on:

19 Nov 2025 01:34 pm

Hindi News / National News / उरी सेक्‍टर में LoC के पास आतंकी ढेर, घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सर्च ऑपरेशन जारी

