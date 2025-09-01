जम्मू-कश्मीर के बालाकोट सेक्टर में आतंकियों ने की घुसपैठ की कोशिश, मुठभेड़ जारी

जम्मू-कश्मीर के पूंछ में भारतीय सेना ने आतंकियों की बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि पूंछ के बालाकोट सेक्टर में बड़ी संख्या में आतंकियों की गतिविधि देखी गई। भारतीय सेना ने उन्हें चुनौती दी। फिर दोनों ओर से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। सेना के अधिकारियों ने कहा कि सर्च अभियान जारी है।
इससे पहले 28 अगस्त को बांदीपोरा जिले में नियंत्रण रेखा के गुरेज सेक्टर में सेना द्वारा घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम करने पर दो आतंकवादी मारे गए थे। बीते हफ्ते एक बड़े आतंकी बागू खान को भी सेना ने मार गिराया। बागू खान को घुसपैठ कराने में महारत हासिल थी। उसे मानव GPS कहा जाता था। बागू खान ने 1995 से 2025 तक 100 से अधिक घुसपैठ कराई थी।
अधिकारियों ने कहा कि बागू खान का पहचान पत्र भी बरामद हुआ है। वह मूल रूप से पाकिस्तान का निवासी था। कुपवाड़ा जिले में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान एक जवान शहीद हो गया। जवान की पहचान हवलदार इकबाल अली के रूप में हुई है।
सेना ने कहा, "उनका साहस और समर्पण हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। हम शोक संतप्त परिवार के साथ एकजुटता से खड़े हैं और उनकी भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं।" ऑपरेशन सिंदूर रोके जाने के बाद, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर में 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा पर फिर से घुसपैठ की कोशिशें की हैं।