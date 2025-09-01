जम्मू-कश्मीर के बालाकोट सेक्टर में आतंकियों ने की घुसपैठ की कोशिश, मुठभेड़ जारी

अधिकारियों ने कहा कि बागू खान का पहचान पत्र भी बरामद हुआ है। वह मूल रूप से पाकिस्तान का निवासी था। कुपवाड़ा जिले में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान एक जवान शहीद हो गया। जवान की पहचान हवलदार इकबाल अली के रूप में हुई है।

सेना ने कहा, "उनका साहस और समर्पण हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। हम शोक संतप्त परिवार के साथ एकजुटता से खड़े हैं और उनकी भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं।" ऑपरेशन सिंदूर रोके जाने के बाद, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर में 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा पर फिर से घुसपैठ की कोशिशें की हैं।