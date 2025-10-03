Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Thalapathy Vijay: नामक्कल रैली में अस्पताल पर हमला, HC में TVK नेता की जमानत याचिका खारिज, पूछा-क्या आपको अपने कैडर को …

Vijay Namakkal Rally: तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने थलपति विजय का मुसीबत पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। नामक्कल जिले में आयोजित एक रैली में टीवीके कार्यकर्ताओं ने एक प्राइवेट अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की।

2 min read

चेन्नई

image

Swatantra Mishra

Oct 03, 2025

Actor Vijay Rally

विजय की रैली में अस्पताल में टीवीके कार्यकर्ताओं ने तोड़फाड़ की (Photo: IANS)

Thalapathy Vijay Namakkal Rally: तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) की रैली और उससे जुड़े घटनाक्रम लगातार विवादों में बने हुए हैं।

अब एक नया मामला नामक्कल जिले से सामने आया है, जहां विजय की एक चुनावी रैली के दौरान हुई हिंसा के तहत एक निजी अस्पताल पर हमला किया गया। इस घटना को लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया है और टीवीके के नामक्कल जिला सचिव सतीश कुमार को आरोपी बनाया गया है।

इस मामले में जब सतीश कुमार ने अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया तो कोर्ट ने न केवल उनकी याचिका खारिज की बल्कि कड़ी फटकार भी लगाई।

मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जब पार्टी कार्यकर्ता हिंसा में शामिल होते हैं, तो पार्टी पदाधिकारी यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। अदालत ने तीखे शब्दों में पूछा, "क्या आपको अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रण में रखना नहीं आता? क्या आपको यह जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए कि आपकी पार्टी के सदस्य कानून और व्यवस्था का उल्लंघन न करें?"

'राजनीतिक दलों को अपने सदस्यों की लेनी पड़ती है जिम्मेदारी'

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह की घटनाओं से लोकतंत्र और समाज में गलत संदेश जाता है और राजनीतिक दलों को अपने सदस्यों की गतिविधियों की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

निजी अस्पताल में तोड़फोड़

इस मामले की जांच कर रही पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि टीवीके की छात्र इकाई टीएवीईसी के कार्यकर्ताओं ने रैली के दौरान एक निजी अस्पताल में तोड़फोड़ की, जिससे अस्पताल को करीब 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में जबरन घुसने की कोशिश की: पुलिस

पुलिस के मुताबिक, कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में जबरन घुसने की कोशिश की और वहां मौजूद स्टाफ के साथ भी बदसलूकी की गई। यह हमला रैली के दौरान हुई भगदड़ और अव्यवस्था के चलते हुआ, जब घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया था और कुछ लोगों को यह भ्रम हो गया था कि अस्पताल प्रशासन राजनीतिक कारणों से इलाज में देरी कर रहा है। इसी गलतफहमी के चलते गुस्साए टीवीके समर्थकों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया।

जिला सचिव सतीश पर आठ मामले पहले से दर्ज

पुलिस ने बताया कि टीवीके के जिला सचिव सतीश कुमार के खिलाफ पहले से ही आठ अन्य मामले दर्ज हैं। इन मामलों में अधिकतर आरोप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, कानून व्यवस्था बिगाड़ने और सरकारी काम में बाधा डालने से जुड़े हुए हैं।

(स्रोत-आईएएनएस)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Oct 2025 03:48 pm

Hindi News / National News / Thalapathy Vijay: नामक्कल रैली में अस्पताल पर हमला, HC में TVK नेता की जमानत याचिका खारिज, पूछा-क्या आपको अपने कैडर को …

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अगले 72 घंटों में होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने इन राज्यों में जारी की चेतावनी

Heavy rain alert
राष्ट्रीय

पूर्व मंत्री की प्रॉपर्टी के पास नग्न अवस्था में मिली बच्ची की लाश, परिजनों ने लगाया रेप और हत्या का आरोप

nude body of minor girl found in a pond in begusarai
राष्ट्रीय

Bihar SIR : 43 सीटों पर सबसे ज्यादा कटे महिला वोटरों के नाम, 0.5% घट गई संख्या

Bihar Election declared by government, Bihar Election holiday declared by government 2025, Bihar Election declared by government 2025, Is it holiday on election day in Bihar, Bihar Election holiday notice for students, Bihar Election holiday declared by government pdf, 1st phase election in Bihar, Bihar rules during Election 2025,
पटना

झारखंड में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू संभालेंगे कार्यकारी अध्यक्ष की कमान, BJP ने सौंपी जिम्मेदारी

राष्ट्रीय

पूर्व मुख्यमंत्री की बहू से मूर्ति विसर्जन के दौरान बदसलूकी, ड्राइवर को भी लोगों ने जमकर पीटा, जानें पूरा मामला

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.