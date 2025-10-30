‘ट्रंप की यात्रा के दौरान सांप्रदायिक तनाव भड़काना था मकसद’, उमर खालिद की बेल पर दिल्ली पुलिस का दावा

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किए गए उमर खालिद, शरजील इमाम और तीन अन्य की रिहाई का कड़ा विरोध किया है। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया। पुलिस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का ज़िक्र करते हुए रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री और चैट से संकेत मिलता है कि साजिश पहले से ही रची गई थी और इसे पूरे भारत में दोहराने और अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी।