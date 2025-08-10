‘सबसे बड़े फ्रॉड तो बिहार के डिप्टी सीएम निकले’, कांग्रेस और RJD ने किया दो EPIC नंबर का दावा

EPIC Numbers: बिहार (Bihar) में वोटर लिस्ट और एपिक नंबर (EPIC) को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा (DyCM Vijay Sinha) के दो एपिक नंबर होने के दावे किए जा रहे हैं। राजद और कांग्रेस ने दावा किया कि विजय सिन्हा का लखीसराय और पटना के बांकीपुर विधानसभा के नाम से एपिक नंबर दर्ज हैं। बिहार कांग्रेस का आरोप है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लखीसराय और बांकीपुर विधानसभा से SIR फॉर्म भरा है। जिसके बाद दोनों जगह ड्राफ्ट में उनका नाम भी आ गया है।
कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, सबसे बड़े फ्रॉड तो उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा निकले ! साहब दो जगह के मतदाता हैं - लखीसराय और बांकीपुर, पटना। साहब ने दोनों जगह SIR फॉर्म भी भरा है। दोनों जगह ड्राफ्ट में उनका नाम भी आ गया है।
महत्पूर्ण सवाल है कि यह कैसे हुआ? क्या वे पिछले चुनावों में दोनों जगह वोट दे रहे थे? तो क्या चुनाव आयोग ने उन्हें दो मताधिकार दिए हैं? नियम के खिलाफ जाकर दो जगह से SIR फॉर्म क्यों भरा? चुनाव आयोग ने दो जगह से नाम कैसे ड्राफ्ट में डाल दिया? कब होगी इस फ्रॉड पर FIR, कब होगा इस्तीफ़ा? क्या चुनाव आयोग के नियम सिर्फ दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों के लिए हैं, भाजपाइयों के लिए नहीं?
कांग्रेस ने आगे कहा कि यह फ्रॉड भाजपा और चुनाव आयोग के गठजोड़ का नतीजा है। इसी तरह ये लोग पूरे देश में भाजपाइयों को दोहरी–तिहरी नागरिकता दे रहे हैं। कहीं एक पत्ते पर 80–80 वोट डल रहे हैं, तो कहीं एक व्यक्ति 4-4 बार वोट दे रहा है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग और भाजपाई, चोर-चोर मौसेरे भाई!
इस मामले पर राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने पूछा, 'चुनाव आयोग डिप्टी CM विजय सिन्हा को कब नोटिस भेज रहा है। माना जा रहा है कि इस मामले पर राजद नेता तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं।