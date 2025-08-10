‘सबसे बड़े फ्रॉड तो बिहार के डिप्टी सीएम निकले’, कांग्रेस और RJD ने किया दो EPIC नंबर का दावा

कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, सबसे बड़े फ्रॉड तो उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा निकले ! साहब दो जगह के मतदाता हैं - लखीसराय और बांकीपुर, पटना। साहब ने दोनों जगह SIR फॉर्म भी भरा है। दोनों जगह ड्राफ्ट में उनका नाम भी आ गया है।

महत्पूर्ण सवाल है कि यह कैसे हुआ? क्या वे पिछले चुनावों में दोनों जगह वोट दे रहे थे? तो क्या चुनाव आयोग ने उन्हें दो मताधिकार दिए हैं? नियम के खिलाफ जाकर दो जगह से SIR फॉर्म क्यों भरा? चुनाव आयोग ने दो जगह से नाम कैसे ड्राफ्ट में डाल दिया? कब होगी इस फ्रॉड पर FIR, कब होगा इस्तीफ़ा? क्या चुनाव आयोग के नियम सिर्फ दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों के लिए हैं, भाजपाइयों के लिए नहीं?