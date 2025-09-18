IMD Alert: लौट रहा मानसून मचाएगा भारी तबाही, मौसम विभाग ने कहा- अगले 12 घंटे सतर्क रहें

IMD Update: देश भर में मानसूनी सीजन (Monsoon Rains) में जमकर बारिश हुई। मानसून की वापसी का दौर शुरू हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान (Rajsthan Monsoon) से लौटने लगा है, लेकिन अभी भी देश के कई अन्य हिस्सों में भारी बारिश का दौर बना हुआ है। इसे लेकर मौसम विभाग (Indian Meteorological Department) ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि हिमाचल (Himachal) और उत्तराखंड (Uttrakhand) के कई इलाकों में अगले 12 घंटे खतरनाक साबित हो सकते हैं। दोनों पहाड़ी राज्यों में अति भारी बारिश की संभावना है। IMD ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है।