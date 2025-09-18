Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

IMD Alert: लौट रहा मानसून मचाएगा भारी तबाही, मौसम विभाग ने कहा- अगले 12 घंटे सतर्क रहें

Weather Alert: दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का दौर शुरू हो गया है। 15 अक्टूबर तक मानसून पूरी तरह लौट जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल और उत्तराखंड के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। IMD ने कहा कि अगले 12 घंटे दोनों पहाड़ी राज्यों में मूसलाधार बारिश होगी। विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने को कहा है। जानिए, अन्य राज्यों को लेकर क्या कहा?

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 18, 2025

Meteorological department issued alert
मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट (फोटो-IANS)

IMD Update: देश भर में मानसूनी सीजन (Monsoon Rains) में जमकर बारिश हुई। मानसून की वापसी का दौर शुरू हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान (Rajsthan Monsoon) से लौटने लगा है, लेकिन अभी भी देश के कई अन्य हिस्सों में भारी बारिश का दौर बना हुआ है। इसे लेकर मौसम विभाग (Indian Meteorological Department) ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि हिमाचल (Himachal) और उत्तराखंड (Uttrakhand) के कई इलाकों में अगले 12 घंटे खतरनाक साबित हो सकते हैं। दोनों पहाड़ी राज्यों में अति भारी बारिश की संभावना है। IMD ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है।

हिमाचल के लिए अगले 12 घंटे आफत

इस मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों का आकंड़ा 419 पहुंच गया। प्रदेश को हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने कहा कि आज सूबे के चार जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा में अगले 12 घंटे अति भारी बारिश की संभावना है। विभाग ने इसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही, लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक जरूरी न हों, तब तक घरों से न निकलें। इसी के साथ ही, प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है।

ये भी पढ़ें

Cloud Burst: उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने और हिमाचल के मंडी में बारिश से तबाही, तीन मरे, गाड़ियां पानी में बहीं, Watch Video
राष्ट्रीय
Cloud burst in Uttarakhand and Himachal

उत्तराखंड में प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश

मौसम विभाग ने उत्तराखंड में प्रशासन को अगले 48 घंटे अलर्ट रहने को कहा है। यहां भी अगले कुछ घंटे भारी बारिश सी संभावना जताई गई है। मंगलवार को देहरादून में बादल फटने की घटना के बाद राजधानी में राहत एवं बचाव कार्य जारी है। देहरादून से मसूरी का 35 किमी का रास्ता कई जगह क्षतिग्रस्त हो गया है। इस वजह से मसूरी में करीब 2500 पर्यटक फंसे हुए हैं। लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी है।

इन राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। IMD ने बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लिए अलर्ट जारी किया है।

पंजाब के लिए राहत पैकेज की मांग की

पंजाब में दशकों बाद आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई। सूबे के सभी 23 जिले बाढ़ के पानी में डूब गए। 1900 गांव जलमग्न हो गए। हजारों हेक्टेयर में लगी फसल तबाह हो गई। राज्य को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पंजाब के लिए राहत पैकेज की मांग करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने राज्य के लिए 20 हजार करोड़ रुपए की राहत पैकेज की मांग की है।

15 अक्टूबर तक लौट जाएगा मानसून

15 सितंबर से मानसून की वापसी का दौर शुरू हो गया है। 15 अक्टूबर को कर्नाटक के रास्ते मानसून पूरी तरह से लौट जाएगा। इस साल मानसून 24 मई को केरल पहुंचा था, जो साल 2009 के बाद सबसे पहली बार आया था। इस सीजन मानसून के दौरान 778.6 मिमी की सामान्य वर्षा के मुकाबले 836.2 मिमी बारिश हुई।

यह सामान्य बरसात के मुकाबले 7 फीसदी ज्यादा है। वहीं, उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य बारिश (538.1 मिमी) के मुकाबले 34 फीसदी अधिक यानी 720.4 फीसदी बारिश हुई। मध्य भारत में 978.3 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य 882 मिमी से 11 प्रतिशत ज्‍यादा है, जबकि दक्षिणी भारत में सामान्य 611 मिमी से 7 प्रतिशत ज्‍यादा हुई है, हालांकि, पूर्वोत्तर भारत में इस साल सामान्य से कम बारिश हुई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 949.6 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य 1192.6 मिमी से 20 प्रतिशत कम है।

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Sept 2025 07:53 am

Hindi News / National News / IMD Alert: लौट रहा मानसून मचाएगा भारी तबाही, मौसम विभाग ने कहा- अगले 12 घंटे सतर्क रहें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.