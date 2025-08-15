नौवीं मंजिल पर बाथरूम में पैदा हुआ था बेटा, तुरंत खिड़की से फेंका, अब जेल जाएगी मां

अहमदाबाद (Ahmedabad) के गांधीनगर सत्र न्यायालय ने 25 वर्षीय महिला (Women) को दोषी ठहराते हुए नवजात शिशु के जन्म की जानकारी छिपाने और बच्चे के शव को गुप्त रूप से ठिकाने लगाने के आरोप में दो साल की सजा सुनाई है। अदालत ने महिला को आईपीसी की धारा 318 के तहत दोषी ठहराया, जबकि उसे हत्या के आरोप से बरी कर दिया। सबूतों पर विचार करते हुए अदालत ने यह भी पाया कि यह साबित नहीं हुआ कि बच्चे को जन्म के बाद मार दिया गया था। दोषी पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।