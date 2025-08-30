मंदिर का पैसा तमिलनाडु सरकार का नहीं, CM स्टालिन को लगा बहुत बड़ा झटका

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने हिंदू मंदिरों के पैसों के सरकारी इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए तमिलनाडु की DMK सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा कि भक्तों द्वारा मंदिर को दान दिया गया धन केवल देवता है। ऐसे में इसका इस्तेमाल केवल मंदिर के किसी काम के लिए या फिर धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति में किया जाना चाहिए। HC ने स्टालिन सरकार की उन 5 आदेशों को भी रद्द कर दिया है, जिनमें मंदिर के धन का उपयोग करके विवाह मंडपों का निर्माण करने को कहा गया था। सरकार की दलील थी कि यह हिंदुओं की भलाई के लिए किया जा रहा है।