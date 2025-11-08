Patrika LogoSwitch to English

Breaking: संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से होगा शुरू

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने X पर पोस्ट कर कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा। संसद का यह सत्र 19 दिसंबर 2025 तक चलेगा।

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 08, 2025

संसद (Photo-IANS)

Parliament Winter Session: मोदी सरकार में संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने X पर पोस्ट कर कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा। संसद का यह सत्र 19 दिसंबर 2025 तक चलेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र आयोजित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हमें एक सार्थक सत्र की उम्मीद है, जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करे और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करे।

इससे पहले 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मानसूत्र चला था। मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा के तत्कालीन उपसभापति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। उस दौरान पूरा सत्र बिहार में SIR को लेकर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था। मानसून सत्र में कुल 21 बैठकें हुईं। वहीं, लोकसभा में 120 घंटे चर्चा का समय निर्धारित था, लेकिन सिर्फ 37 घंटे कार्यवाही चली। राज्यसभा में सिर्फ 41 घंटे चर्चा हुई। मानसून सत्र के दौरान ऑपेरशन सिंदूर को लेकर भी काफी गहमागहमी हुई थी।

08 Nov 2025 01:51 pm

Published on:

08 Nov 2025 01:23 pm

