Breaking: संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से होगा शुरू

इससे पहले 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मानसूत्र चला था। मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा के तत्कालीन उपसभापति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। उस दौरान पूरा सत्र बिहार में SIR को लेकर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था। मानसून सत्र में कुल 21 बैठकें हुईं। वहीं, लोकसभा में 120 घंटे चर्चा का समय निर्धारित था, लेकिन सिर्फ 37 घंटे कार्यवाही चली। राज्यसभा में सिर्फ 41 घंटे चर्चा हुई। मानसून सत्र के दौरान ऑपेरशन सिंदूर को लेकर भी काफी गहमागहमी हुई थी।