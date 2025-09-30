झारखंड में चोरी गिरोह का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार, छह बाइक बरामद

पुलिस के अनुसार, 29 सितंबर को गिरिडीह एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि धनवार क्षेत्र में चोरी की एक मोटरसाइकिल लाई जा रही है। इस सूचना के आधार पर इरगा नदी के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान एक अपाचे बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। पकड़े गए युवक की पहचान धनवार के हरखी निवासी मनौव्वर अंसारी के रूप में हुई।