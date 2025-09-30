Patrika LogoSwitch to English

झारखंड में चोरी गिरोह का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार, छह बाइक बरामद

झारखंड के गिरिडीह पुलिस ने धनवार थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया और छह चोरी की बाइक व मोबाइल बरामद किए।

2 min read

बोकारो

image

Devika Chatraj

Sep 30, 2025

चोरी गिरोह का भंडाफोड़ (IANS)

झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत धनवार थाना क्षेत्र की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के पास से चोरी की छह मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। यह जानकारी मंगलवार को गिरिडीह जिला पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।

पुलिस के अनुसार, 29 सितंबर को गिरिडीह एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि धनवार क्षेत्र में चोरी की एक मोटरसाइकिल लाई जा रही है। इस सूचना के आधार पर इरगा नदी के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान एक अपाचे बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। पकड़े गए युवक की पहचान धनवार के हरखी निवासी मनौव्वर अंसारी के रूप में हुई।

पूछताछ में मनौव्वर ने बताया कि वह 'बाइक सर्विस सेंटर' नामक दुकान चलाता है। उसके साथी अब्दुल सत्तार अंसारी ने चोरी की मोटरसाइकिलों को मॉडिफाई कर बेचने के लिए मोटी रकम का लालच दिया था। ये मोटरसाइकिलें बिहार से अमर चौधरी नामक व्यक्ति लाता था। मनौव्वर की निशानदेही पर पुलिस ने उसके पास से दो अन्य मोटरसाइकिलें और एक मोबाइल फोन बरामद किया।

इसके बाद पुलिस ने लकठाही गांव निवासी अब्दुल सत्तार अंसारी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से दो मोटरसाइकिलें और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। तीसरे आरोपी मो. आजाद अंसारी को भी उसी गांव से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक हीरो स्पलेंडर बाइक बरामद की गई।

इस कार्रवाई में धनवार थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार पाल, जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार, घोड़थंभा ओपी प्रभारी धर्मेंद्र अग्रवाल, नवल किशोर शर्मा, महती राम टुडू, अनिल उरांव और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।

पुलिस ने बताया कि इस गिरोह से कुछ और लोग जुड़े हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

