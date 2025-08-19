Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

बिहार में 40 नहीं 38 जिले है…प्रशांत किशोर को नहीं पता सही संख्या, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

Bihar Chunav: प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल को बिहार के 40 जिलों के नाम याद नहीं होंगे।

पटना

Ashib Khan

Aug 19, 2025

सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए प्रशांत किशोर (Photo-IANS)

Bihar Politics: जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर (Prashant Kishore) ने राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया है। इस बयान के बाद प्रशांत किशोर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) बिहार में इस समय बिहार में वोटर अधिकार यात्रा (Voter Adhikar Yatra) निकाल रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर PK ने कहा कि राहुल गांधी की उम्र 55 साल हो चुकी है लेकिन चुनाव (Bihar Election) के अलावा उन्होंने कभी भी बिहार में एक रात नहीं बताई है। उन्हें बिहार के 40 जिलों के नाम भी याद नहीं होंगे।

सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

बता दें कि पीके ने बिहार के 40 जिलों का जिक्र किया है, जबकि बिहार में 38 जिले है। इसके बाद जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी। 

एक्स पर एक यूजर ने लिखा- एक दम सही कहा प्रशांत किशोर ने, *राहुल गाँधी* ही नहीं दुनिया के किसी भी इंसान को बिहार में 40 जिलों का नाम नहीं पता होगा चाहो तो गूगल कर लों। खुद प्रशांत किशोर भी 40 जिलों के नाम नहीं बता सकता मेरा दावा है।

अमन नाम के एक यूजर ने लिखा- इस फर्जी चाणक्य ने कहा है कि राहुल गांधी को बिहार के 40 जिलों का नाम तक मालूम नहीं होगा। इस प्रशांत किशोर को खुद ये तक नहीं पता है कि बिहार में 40 नहीं बल्कि 38 जिला है। हैलो प्रशांत किशोर बिहार स्पेशल की क्लास youtube पर दोबारा से शुरू कर रहा हूं, लाइव आ जाना।

विनय यादव ने एक्स पर लिखा- इस फर्जी चाणक्य ने कहा है कि राहुल गांधी को बिहार के 40 जिलों का नाम तक मालूम नहीं होगा, इस प्रशांत किशोर को खुद ये हीं नहीं पता है कि बिहार में 40 नहीं बल्कि 38 जिला है, और यह बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे है, विधायक बन जाइए वहीं बहुत बड़ी बात है।

डॉ. शीतल यादव ने लिखा- बिहार में जिलों की संख्या 38 है और प्रशांत किशोर, राहुल गांधी से 40 जिलों को हिसाब मांग रहे हैं। प्रशांत किशोर पाण्डेय जी पहले आपको अपने नालेज में वृद्धि करने की जरूरत है।

एक्स पर एक अन्य यूजर ने लिखा- प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने कभी चुनाव जिताने का ठेका लिया और फिर हार के बाद पाला बदल लिया, आज वो राहुल गांधी को बिहार के जिलों के नाम सिखाने निकले हैं। पहले अपना ग़लत ज्ञान तो ठीक कर लीजिए बिहार में 38 जिले हैं, 40 नहीं। राहुल गांधी सिर्फ जिलों के नाम नहीं जानते, बल्कि वहां के हर युवा की पीड़ा, हर किसान का दर्द और हर गरीब का संघर्ष समझते हैं। जिन्होंने सत्ता के गलियारों में सौदेबाज़ी की हो, वो कभी जनता के असली सवाल नहीं समझ सकते।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

19 Aug 2025 09:47 pm

Hindi News / बिहार में 40 नहीं 38 जिले है…प्रशांत किशोर को नहीं पता सही संख्या, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.