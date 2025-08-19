बिहार में 40 नहीं 38 जिले है…प्रशांत किशोर को नहीं पता सही संख्या, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

Bihar Politics: जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर (Prashant Kishore) ने राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया है। इस बयान के बाद प्रशांत किशोर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) बिहार में इस समय बिहार में वोटर अधिकार यात्रा (Voter Adhikar Yatra) निकाल रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर PK ने कहा कि राहुल गांधी की उम्र 55 साल हो चुकी है लेकिन चुनाव (Bihar Election) के अलावा उन्होंने कभी भी बिहार में एक रात नहीं बताई है। उन्हें बिहार के 40 जिलों के नाम भी याद नहीं होंगे।
बता दें कि पीके ने बिहार के 40 जिलों का जिक्र किया है, जबकि बिहार में 38 जिले है। इसके बाद जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी।
एक्स पर एक यूजर ने लिखा- एक दम सही कहा प्रशांत किशोर ने, *राहुल गाँधी* ही नहीं दुनिया के किसी भी इंसान को बिहार में 40 जिलों का नाम नहीं पता होगा चाहो तो गूगल कर लों। खुद प्रशांत किशोर भी 40 जिलों के नाम नहीं बता सकता मेरा दावा है।
अमन नाम के एक यूजर ने लिखा- इस फर्जी चाणक्य ने कहा है कि राहुल गांधी को बिहार के 40 जिलों का नाम तक मालूम नहीं होगा। इस प्रशांत किशोर को खुद ये तक नहीं पता है कि बिहार में 40 नहीं बल्कि 38 जिला है। हैलो प्रशांत किशोर बिहार स्पेशल की क्लास youtube पर दोबारा से शुरू कर रहा हूं, लाइव आ जाना।
विनय यादव ने एक्स पर लिखा- इस फर्जी चाणक्य ने कहा है कि राहुल गांधी को बिहार के 40 जिलों का नाम तक मालूम नहीं होगा, इस प्रशांत किशोर को खुद ये हीं नहीं पता है कि बिहार में 40 नहीं बल्कि 38 जिला है, और यह बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे है, विधायक बन जाइए वहीं बहुत बड़ी बात है।
डॉ. शीतल यादव ने लिखा- बिहार में जिलों की संख्या 38 है और प्रशांत किशोर, राहुल गांधी से 40 जिलों को हिसाब मांग रहे हैं। प्रशांत किशोर पाण्डेय जी पहले आपको अपने नालेज में वृद्धि करने की जरूरत है।
एक्स पर एक अन्य यूजर ने लिखा- प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने कभी चुनाव जिताने का ठेका लिया और फिर हार के बाद पाला बदल लिया, आज वो राहुल गांधी को बिहार के जिलों के नाम सिखाने निकले हैं। पहले अपना ग़लत ज्ञान तो ठीक कर लीजिए बिहार में 38 जिले हैं, 40 नहीं। राहुल गांधी सिर्फ जिलों के नाम नहीं जानते, बल्कि वहां के हर युवा की पीड़ा, हर किसान का दर्द और हर गरीब का संघर्ष समझते हैं। जिन्होंने सत्ता के गलियारों में सौदेबाज़ी की हो, वो कभी जनता के असली सवाल नहीं समझ सकते।