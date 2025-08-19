बिहार में 40 नहीं 38 जिले है…प्रशांत किशोर को नहीं पता सही संख्या, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

Bihar Politics: जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर (Prashant Kishore) ने राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया है। इस बयान के बाद प्रशांत किशोर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) बिहार में इस समय बिहार में वोटर अधिकार यात्रा (Voter Adhikar Yatra) निकाल रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर PK ने कहा कि राहुल गांधी की उम्र 55 साल हो चुकी है लेकिन चुनाव (Bihar Election) के अलावा उन्होंने कभी भी बिहार में एक रात नहीं बताई है। उन्हें बिहार के 40 जिलों के नाम भी याद नहीं होंगे।