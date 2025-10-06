कोई तो ‘शक्ति’ है, जिसके इशारे पर बनती-बिगड़ती है सृष्टि, दो फ्रांसीसी गणितज्ञों की किताब ने छेड़ी विज्ञान व ईश्वर पर बहस

सदियों से यह सवाल पूछा जाता रहा है, क्या ईश्वर का अस्तित्व वजूद है? विज्ञान को अक्सर आस्था के खिलाफ खड़ा किया गया, लेकिन फ्रांस के दो गणितज्ञों का दावा है कि विज्ञान अब ईश्वर के पक्ष में सबूत दे रहा है। गणितज्ञ ओलिवियर बोन्नासीस (59) और मिशेल-इव बॉलोरे (79) की किताब 'गॉड, द साइंस, द एविडेंस: द डान आफ ए रेवलूशन' (विज्ञान, साक्ष्य: एक क्रांति की शुरुआत) का तर्क है कि बिग बैंग, स्पेस-टाइम और ब्रह्मांड के बेहद सटीक पैरामीटर ईश्वर, किसी परम सत्ता या शक्ति की उपस्थिति का संकेत देते हैं।