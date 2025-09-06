लाल किला परिसर से सोना-हीरा जड़ित कलश उड़ा ले गए चोर, चल रहा था धार्मिक अनुष्ठान

दिल्ली के लाल किले परिसर में करीब एक करोड़ रुपए का कलश चोरी हो गया। चोरों ने 760 ग्राम सोने और 150 ग्रााम हीरे, माणिक्य और पन्ना जड़ित कलश चोरी कर लिया। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुटी है। दरअसल, बीते मंगलवार को जैन समाज का लाल किले में एक अनुष्ठान चल रहा था। लोग उसी अनुष्ठान में व्यस्त थे। इसी दौरान चोर ने कलश पर अपना हाथ साफ किया।