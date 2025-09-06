Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

लाल किला परिसर से सोना-हीरा जड़ित कलश उड़ा ले गए चोर, चल रहा था धार्मिक अनुष्ठान

दिल्ली के लाल किले से सोना-हीरा जड़ित कलश की चोरी हुई है। जैन समाज के धार्मिक अनुष्ठान के दौरान चोरी की घटना हुई है। पुलिस ने कहा कि संदिग्ध की पहचान कर ली गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 06, 2025

Theft in Red Fort
लाल किला में चोरी (फोटो-IANS)

दिल्ली के लाल किले परिसर में करीब एक करोड़ रुपए का कलश चोरी हो गया। चोरों ने 760 ग्राम सोने और 150 ग्रााम हीरे, माणिक्य और पन्ना जड़ित कलश चोरी कर लिया। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुटी है। दरअसल, बीते मंगलवार को जैन समाज का लाल किले में एक अनुष्ठान चल रहा था। लोग उसी अनुष्ठान में व्यस्त थे। इसी दौरान चोर ने कलश पर अपना हाथ साफ किया।

संदिग्ध की हुई पहचान

दिल्ली पुलिस ने बताया कि एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान लाल किले के परिसर से एक करोड़ रुपये का कलश चोरी हो गया। चोरी हुए कलश में 760 ग्राम सोना, हीरे, माणिक और पन्ना जड़ा था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि चोर की गतिविधि CCTV फुटेज में कैद हो गई हैं। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर ली है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को एक काले रंग का बैग उठाते हुए देखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध की पहचान कर ली गई है और मामले में जल्द ही सफलता मिलने की उम्मीद है।

9 सितंबर तक चलेगा आयोजन

जैन समाज का धार्मिक आयोजन 9 सितंबर तक लाल किले में जारी रहेगा। इस घटना ने एक बार फिर इस प्रतिष्ठित स्मारक की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि लाल किला न केवल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, बल्कि राष्ट्रीय महत्व का एक स्थल भी है। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराते हैं।

कई बार सामने आ चुकी हैं चूक की खबरें

यह पहली बार नहीं है जब लाल किले में सुरक्षा चूक की खबरें आई हैं। इससे पहले, स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा अभ्यास के दौरान लगाए गए एक नकली बम का पता लगाने में विफल रहने के कारण कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सहित दिल्ली पुलिस के सात कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था।

अधिकारियों ने 15 अगस्त के समारोहों से पहले दिल्ली भर में सुरक्षा कड़ी कर दी थी और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई अभ्यास किए थे। इस हालिया चोरी के बाद लाल किला परिसर में, खासकर बड़े पैमाने पर होने वाले सार्वजनिक समारोहों और धार्मिक आयोजनों के दौरान, और भी कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल की मांग की जा रही है।

Published on:

06 Sept 2025 11:41 am

Hindi News / National News / लाल किला परिसर से सोना-हीरा जड़ित कलश उड़ा ले गए चोर, चल रहा था धार्मिक अनुष्ठान

पत्रिका कनेक्ट