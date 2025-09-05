ये शिक्षक कुछ अलग है…बारीकियां सिखाई, नवाचार से शिक्षा में छोड़ी छाप

अजमेर के निजी स्कूल के शिक्षक सुनील जोस 15 साल से कचरा बीनने और भीख मांगने वाले पिछड़ी जाति के झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को पुरानी बस में क्लास रूम बनाकर पढ़ा रहे हैं। बस को झुग्गियों वाले क्षेत्र में ले जाते हैं और वहां गरीब बच्चों को बुलाकर पढ़ाते हैं। बच्चों को नि:शुल्क पढ़ाने के अलावा उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था भी करते हैं। जोस का 3 बच्चों को पढ़ाने से शुरू हुआ सिलसिला अब सैंकड़ों बच्चों तक पहुंच गया है। जोस की ओर से पढ़ाए गए गरीब बच्चे अब उच्च शिक्षा की कक्षाओं तक पहुंच चुके हैं। वे उनकी कोचिंग व उच्च शिक्षा में भी मदद करते हैं।