महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों को छत्तीसगढ़ नहीं देगा नौकरी, राजस्थान पहले ही कर चुका है ऐलान

Published: Aug 16, 2023

Crimes Against Women Not Get Government Jobs : महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराध करने वालों की अब खेर नहीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महिलाओं के साथ अपराध करने के आरोपियों को राज्य में सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी।

