नागपुर हाईवे पर बैठे हजारों किसान, दी भारत बंद की चेतावनी, जानिए क्या है उनकी मांगें

Farmers Protest: महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक बच्चू कडू (Bacchu Kadu) के नेतृत्व में हजारों किसान नागपुर-हैदराबाद हाइवे पर बैठ गए हैं। बच्चू कडू के नेतृत्व में किसान महाएलगार मोर्चा निकाल रहे हैं। इसके कारण हाइवे पर लंबा जाम लग गया है। करीब 25 किलोमीटर तक लंबी जाम की स्थिति बनी हुई है। प्रदर्शनकारी किसानों ने कांटेदार पेड़ सड़क पर डाल दिए हैं। साथ ही, आवाजाही को पूरी तरह बंद कर दिया है। वहीं, सरकार ने भी प्रदर्शनस्थल पर भारी पुलिसबल की तैनाती की है।