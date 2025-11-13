Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब एयर इंडिया विमान को उडाने की धमकी, टोरंटो से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट, हुई इमरजेंसी लैंडिंग

Air India Flight Bomb Threat: दिल्ली धमाके के बाद गुरुवार को टोरंटो से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के एक विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 13, 2025

Air India

एयर इंडिया विमान

Air India Flight Bomb Threat: दिल्ली धमाके के बाद से ही पूरे देश की एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इसी बीच एयर इंडिया विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को टोरंटो से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के एक विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद राजधानी दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग से पहले सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया।

दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग

दिल्ली पुलिस को उड़ान संख्या AI188 के बारे में धमकी भरा संदेश मिला, जिसके बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर बम खतरा आकलन समिति (BTAC) की बैठक बुलाई गई। दिल्ली में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्री और चालक दल को सुरक्षित उतार लिया गया है।

एयर इंडिया ने जारी किया बयान

एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने बताया कि 13 नवंबर को टोरंटो से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI188 को एक सुरक्षा अलर्ट मिला। विमान में मौजूद चालक दल ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी निर्धारित सुरक्षा अभ्यास किए। उड़ान दिल्ली में सुरक्षित रूप से उतर गई है। प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षाकर्मियों द्वारा अनिवार्य सुरक्षा जांच के लिए खड़ी कर दी गई है। सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित उतर गए हैं।

सभी एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा कड़ी

आपके बता दें कि दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद सभी एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा की दृष्टि से सभी उड़ानों में अनिवार्य द्वितीयक जांच लागू की गई। दिल्ली ब्लास्ट के दो दिन बाद बुधवार को कुछ अराजक तत्वों ने दिल्ली एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी थी। इस मेल में गोवा और चेन्नई एयरपोर्ट में भी बम लगाने की सूचना मिली थी। इसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि जांच के बाद यह अफवाह निकली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Nov 2025 08:28 pm

Published on:

13 Nov 2025 07:14 pm

Hindi News / National News / दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब एयर इंडिया विमान को उडाने की धमकी, टोरंटो से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट, हुई इमरजेंसी लैंडिंग

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Election: मतगणना से पहले तेजस्वी यादव ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, महागठबंधन के प्रमुख चेहरे हुए शामिल

पटना

अनंत Vs सूरजभान: रिजल्ट से पहले बाहुबलियों के घर महाभोज, छोटे सरकार का बेटा लंदन से कर रहा निगरानी

पटना

Bihar Election Result: कैसे होती है वोटों की गिनती? जानें बिहार चुनाव परिणाम का प्रोसेस

14 नवंबर को बिहार में होगी मतगणना
राष्ट्रीय

Bihar Election: ‘नेपाल-बांग्लादेश जैसा नजारा…’ वाले बयान पर बुरे फंसे RJD MLC, DGP ने दिए कार्रवाई के आदेश

Bihar Election
पटना

Bihar Election: मतगणना से पहले ही BJP दफ्तर में जश्न की तैयारी, कोलकाता से फूल और मनेर के 500 किलो लड्डू का ऑर्डर

bihar election
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.