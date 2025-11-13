दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब एयर इंडिया विमान को उडाने की धमकी, टोरंटो से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट, हुई इमरजेंसी लैंडिंग

एयर इंडिया विमान
Air India Flight Bomb Threat: दिल्ली धमाके के बाद से ही पूरे देश की एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इसी बीच एयर इंडिया विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को टोरंटो से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के एक विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद राजधानी दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग से पहले सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया।
दिल्ली पुलिस को उड़ान संख्या AI188 के बारे में धमकी भरा संदेश मिला, जिसके बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर बम खतरा आकलन समिति (BTAC) की बैठक बुलाई गई। दिल्ली में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्री और चालक दल को सुरक्षित उतार लिया गया है।
एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने बताया कि 13 नवंबर को टोरंटो से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI188 को एक सुरक्षा अलर्ट मिला। विमान में मौजूद चालक दल ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी निर्धारित सुरक्षा अभ्यास किए। उड़ान दिल्ली में सुरक्षित रूप से उतर गई है। प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षाकर्मियों द्वारा अनिवार्य सुरक्षा जांच के लिए खड़ी कर दी गई है। सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित उतर गए हैं।
आपके बता दें कि दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद सभी एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा की दृष्टि से सभी उड़ानों में अनिवार्य द्वितीयक जांच लागू की गई। दिल्ली ब्लास्ट के दो दिन बाद बुधवार को कुछ अराजक तत्वों ने दिल्ली एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी थी। इस मेल में गोवा और चेन्नई एयरपोर्ट में भी बम लगाने की सूचना मिली थी। इसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि जांच के बाद यह अफवाह निकली।
