दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब एयर इंडिया विमान को उडाने की धमकी, टोरंटो से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट, हुई इमरजेंसी लैंडिंग

आपके बता दें कि दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद सभी एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा की दृष्टि से सभी उड़ानों में अनिवार्य द्वितीयक जांच लागू की गई। दिल्ली ब्लास्ट के दो दिन बाद बुधवार को कुछ अराजक तत्वों ने दिल्ली एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी थी। इस मेल में गोवा और चेन्नई एयरपोर्ट में भी बम लगाने की सूचना मिली थी। इसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि जांच के बाद यह अफवाह निकली।