Patna News: पटना में 3 युवकों को एकसाथ किया गया गिरफ्तार, महिला से संबंध बनाने के चक्कर में कर दिया बड़ा कांड

पटना में तीन युवकों को एकसाथ गिरफ्तार किया गया है। उनपर एक महिला की गुप्त रूप से तस्वीरें लेने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। महिला की तरफ से कहा गया है कि फोटो और वीडियो के माध्यम से तीनों युवक उसे ब्लैकमेल कर रहे थे।
यह घटना पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र की है। एक अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने कई दिनों तक आरोपियों द्वारा मानसिक उत्पीड़न सहने के बाद साहस दिखाया।
6 अगस्त को उसने पुलिस से संपर्क किया। आरोपी तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल उसे यौन संबंधों के लिए धमकाने और डराने के लिए कर रहे थे।
उसने पाटलिपुत्र थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। 6 अगस्त को शिकायत मिलने पर, पटना (मध्य) की पुलिस अधीक्षक (एसपी) दीक्षा ने एक विशेष जांच दल का गठन किया। इसके साथ, आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
पाटलिपुत्र पुलिस स्टेशन की टीम ने सूचना पर तुरंत कार्रवाई की और तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से कथित तौर पर अपराध में इस्तेमाल किया गया एक लैपटॉप और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए।
एसपी दीक्षा ने कहा कि शिकायत के तुरंत बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और घटना में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए गए हैं।
यह मामला एक बार फिर साइबर अपराध के बढ़ते खतरे और खासकर शहरी इलाकों में लोगों के डिजिटल शोषण के प्रति संवेदनशीलता को उजागर करता है। एसपी दीक्षा ने पुष्टि की कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और निष्कर्षों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पटना पुलिस आरोपियों की पृष्ठभूमि की जांच कर रही है। यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उन्होंने अन्य महिलाओं को भी धमकाया और ब्लैकमेल किया है।
विशेष जांच दल यह पता लगाने के लिए साइबर विशेषज्ञों की मदद ले रहा है कि क्या उन्होंने इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें या वीडियो साझा किए हैं या नहीं। लैपटॉप और मोबाइल फोन को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा।