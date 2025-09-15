सुरक्षाबलों को दो दिन के भीतर मिली दूसरी बड़ी सफलता, 1 करोड़ का इनामी नक्सली सहदेव सोरेन समेत 3 ढेर

पुलिस ने कहा कि मारे गए नक्सलियों में 25 लाख रुपए इनामी और भाकपा माओवादी संगठन की झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी का सदस्य रघुनाथ हेम्ब्रम और 10 लाख रुपए का इनामी वीर सेन गंझू शामिल हैं। पुलिस को दो दिन के भीतर मिली यह दूसरी बड़ी सफलता है। इससे पहले रविवार को पुलिस ने पलामू के मनातू जंगल में माओवादी नेता मुखदेव यादव को एनकाउंटर में मार गिराया था, जबकि सात सितंबर को झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों ने पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा इलाके के बुर्जुवा पहाड़ी पर 10 लाख के इनामी अमित हांसदा का एनकाउंटर किया था। अमित हांसदा झारखंड में 96 वारदातों में वांछित अपराधी था।