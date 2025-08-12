सरेंडर का नया ट्रेंड! नक्सली लौटे मुख्यधारा में, लेकिन संसाधन नहीं छोड़े… क्या हथियार छोड़कर आना रणनीति का हिस्सा?

बस्तर में एक ओर नक्सली बिना हथियार के वापस लौट रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उनके आईईडी के संबंध में भी कुछ खास इनपुट नहीं मिल रहा है। आईईडी के पर्याप्त इनपुट नहीं मिलने की वजह से बीते 15 महीने में बस्तर में 10 जवानों की शहादत आईईडी विस्फोट में हो चुकी है। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर ऐसे जिले हैं जहां की सडक़ों पर नक्सलियों ने बड़े पैमाने पर आईईडी प्लांट कर रखी है, बावजूद इसके इनपुट्स के अभाव में फोर्स आईईडी तक नहीं पहुंच पा रही है।