नेपाल के रास्ते बिहार में दाखिल हुए जैश ए मोहम्मद के तीन आतंकी, हाई अलर्ट जारी

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने तीन आतंकियों के नेपाल के रास्ते बिहार में दाखिल होने को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। बिहार पुलिस मुख्यालय के अनुसार, पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद संगठन के तीन आतंकवादी बिहार में दाखिल हो चुके हैं। बिहार पुलिस ने उनकी पहचान भी सार्वजनिक की है।
आतंकियों की पहचान रावलपिंडी निवासी हसनैन अली, उमरकोट निवासी आदिल हुसैन और बहावलपुर निवासी मोहम्मद उस्मान के रूप में हुई है। तीनों आतंकी अगस्त के दूसरे सप्ताह में काठमांडू (नेपाल) पहुंचे थे। वहां से बीते सप्ताह बिहार में दाखिल हुए।
नेपाल से सटे बिहार के जिलों में पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है। वहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इन दिनों बिहार दौरे पर हैं। वह आज सीतामढ़ी में हैं। ऐसे में बिहार पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं।