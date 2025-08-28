नेपाल के रास्ते बिहार में दाखिल हुए जैश ए मोहम्मद के तीन आतंकी, हाई अलर्ट जारी

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने तीन आतंकियों के नेपाल के रास्ते बिहार में दाखिल होने को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। बिहार पुलिस मुख्यालय के अनुसार, पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद संगठन के तीन आतंकवादी बिहार में दाखिल हो चुके हैं। बिहार पुलिस ने उनकी पहचान भी सार्वजनिक की है।