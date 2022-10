दिल्ली में बड़ा हादसाः ट्रेन की चपेट में आने में तीन युवकों की मौत, एक बाल-बला बचा

Delhi News: दिवाली के अगले दिन राजधानी दिल्ली में एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई। जबकि एक बाल-बाल बचा। मिली जानकारी के अनुसार उत्तरी दिल्ली के बादली इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई।

Three youth killed one Narrowly saved in Train Accident in Delhi