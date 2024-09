Time Magazine: टाइम मैग्जीन ने जारी की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट, इन भारतीयों को मिली जगह

नई दिल्ली•Sep 07, 2024 / 11:08 am• Akash Sharma

Time magazine 100 most powerful people list 2024

Time Magazine 100 Most Influential People: टाइम मैगजीन की 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में तीन भारतीयों को जगह मिली है। इनमें केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव, अभिनेता अनिल कपूर और इनफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी शामिल हैं। तीनों को ‘शेपर्स’ श्रेणी में शामिल किया गया। केंद्रीय IT मंत्री को Artificial Intelligence के क्षेत्र में भारत के प्रयासों के नेतृत्व के लिए सूची में शामिल किया गया। टाइम मैगजीन ने लिखा कि उन्होंने AI की दिशा में देश की प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सेमीकंडक्टर मैन्युफैचरिंग करने वाले टॉप 5 देशों में शामिल होगा भारत भारत ने जुलाई में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें 2,000 से ज्यादा एआई विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। वैष्णव के नेतृत्व में भारत के अगले पांच साल में सेमीकंडक्टर मैन्युफैचरिंग करने वाले टॉप पांच देशों में शामिल होने के आसार हैं। यह एआई सिस्टम के लिए जरूरी कंपोनेंट है। भारत में इसकी शुरुआत हो चुकी है। एक ने जीता था कोर्ट केस, दूसरा आशावादी मैगजीन ने अनिल कपूर के बारे में लिखा कि उन्होंने AI के अनाधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) में महत्त्वपूर्ण जीत हासिल की। कोर्ट ने AI के जरिए उनके नाम, छवि या आवाज के दुरुपयोग पर रोक लगा दी थी। नंदन नीलेकणी के बारे में मैग्जीन ने लिखा कि वह AI की क्षमता को लेकर आशावादी हैं। उन्होंने 'एक स्टेप' स्टार्टअप के जरिए AI तकनीक के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित किया। कलिका बाली, पिचाई और नडेला भी टाइम मैग्जीन की सूची में भारतीय मूल के कुछ लोगों को भी जगह मिली है। इनमें माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया की प्रमुख रिसर्चर कलिका बाली, अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला शामिल हैं। इनके अलावा अमेजन में AI के प्रमुख वैज्ञानिक रोहित प्रसाद, पेरप्लेक्सिटी के अरविंद श्रीनिवास, एब्रिज के सह-संस्थापक शिव राव, प्रोटॉन के प्रोडक्ट लीड अनंत विजय सिंह, भारतीय-अमेरिकी व्यवसायी विनोद खोसला, अंबा काक और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रौद्योगिकी दूत अमनदीप सिंह गिल शामिल हैं।