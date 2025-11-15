तिरुमाला स्कैम: पुलिसकर्मी को होना था CID के सामने पेश, फिर रेलवे लाइन के पास मिला शव

सतीश कुमार को परकामिनी मामले में पूछताछ के दूसरे दौर के लिए शुक्रवार को CID (अपराध जांच विभाग) के सामने पेश होना था। उनके साथ दो अन्य पुलिसकर्मी भी पेश होने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। इससे पहले, CID ने 6 नवंबर को सतीश कुमार से छह घंटे तक कड़ी पूछताछ की थी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में फिर से जांच शुरु की गई है। अदालत ने CID और ACB (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) को 2 दिसंबर तक मामले की जांच पूरी कर के एक नई रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए है।