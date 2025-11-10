Tirumala Tirupati Devasthanams: तिरुपति बालाजी मंदिर के पवित्र लड्डू को प्रसाद के रूप में करोड़ों भक्त खरीदते हैं। इन भक्तों के साथ धोखा हुआ है। इस मंदिर से जुड़े लड्डू विवाद में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक डेयरी ने तिरुपति मंदिर ट्रस्‍ट या तिरुमला तिरुपति देवस्‍थानम (TTD) को 5 साल में 68 लाख किलोग्राम घी की सप्‍लाई की। CBI की जांच में खुलासा हुआ है कि मिलावटी घी से पवित्र लड्डू बनाए गए।