Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दीवार फांदकर भागने लगे TMC विधायक, ED के अधिकारियों ने दौड़कर पकड़ लिया

ED Raid: शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितता के मामले में जांच में घिरे टीएमसी विधायक ईडी के अधिकारियों को देखते ही भागने लगे। वह दीवार फांदकर भाग ही रहे थे कि ईडी के अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 25, 2025

ईडी को देखते ही भागने लगे टीएमसी विधायक
ईडी को देखते ही भागने लगे टीएमसी विधायक (फाइल फोटो)

ED Raid: ईडी की टीम ने पश्चिम बंगाल में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितता के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्णा साहा और उनके रिश्तेदारों के यहां छापेमारी की। इस दौरान मुर्शिदाबाद जिले के बुरवान विधानसभा क्षेत्र से विधायक जीवन ने अपने घर की चारदीवारी फांदकर भागने की कोशिश की, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उन्हें पकड़ लिया।

पहली मंजिल कूदकर चारदीवारी फांदकर भागने की कोशिश

विधायक कृष्णा पहली मंजिल से कूदकर और दीवार फांदकर भागने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने उन्हें दौड़कर पकड़ लिया। इससे पहले, साहा को 2023 में सीबीआई ने एक घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।

ये भी पढ़ें

CM रेखा को जान से मारने की थी तैयारी, आधे रास्ते में बदला प्लान, आरोपी के दोस्त ने किया खुलासा
राष्ट्रीय
Police is investigating History of Attacker

कलकत्ता हाईकोर्ट ने समूह 'सी' और 'डी' कर्मचारियों, कक्षा 9 से 12 के सहायक शिक्षकों और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया है। ईडी ने इससे पहले पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी कथित सहयोगी अर्पिता मुखर्जी, टीएमसी विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के अलावा कुछ अन्य लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद चटर्जी को टीएमसी ने निलंबित कर दिया था।

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Aug 2025 10:36 am

Hindi News / National News / दीवार फांदकर भागने लगे TMC विधायक, ED के अधिकारियों ने दौड़कर पकड़ लिया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.