दीवार फांदकर भागने लगे TMC विधायक, ED के अधिकारियों ने दौड़कर पकड़ लिया

ED Raid: ईडी की टीम ने पश्चिम बंगाल में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितता के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्णा साहा और उनके रिश्तेदारों के यहां छापेमारी की। इस दौरान मुर्शिदाबाद जिले के बुरवान विधानसभा क्षेत्र से विधायक जीवन ने अपने घर की चारदीवारी फांदकर भागने की कोशिश की, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उन्हें पकड़ लिया।
विधायक कृष्णा पहली मंजिल से कूदकर और दीवार फांदकर भागने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने उन्हें दौड़कर पकड़ लिया। इससे पहले, साहा को 2023 में सीबीआई ने एक घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने समूह 'सी' और 'डी' कर्मचारियों, कक्षा 9 से 12 के सहायक शिक्षकों और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया है। ईडी ने इससे पहले पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी कथित सहयोगी अर्पिता मुखर्जी, टीएमसी विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के अलावा कुछ अन्य लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद चटर्जी को टीएमसी ने निलंबित कर दिया था।