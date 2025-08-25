दीवार फांदकर भागने लगे TMC विधायक, ED के अधिकारियों ने दौड़कर पकड़ लिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने समूह 'सी' और 'डी' कर्मचारियों, कक्षा 9 से 12 के सहायक शिक्षकों और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया है। ईडी ने इससे पहले पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी कथित सहयोगी अर्पिता मुखर्जी, टीएमसी विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के अलावा कुछ अन्य लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद चटर्जी को टीएमसी ने निलंबित कर दिया था।