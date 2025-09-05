मतुआ समुदाय पर टिप्पणी कर बुरी फंसी TMC सांसद महुआ मोइत्रा, माफी की मांग तेज

कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने हाल ही में एक जनसभा में मतुआ समुदाय के मतदाताओं के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रति झुकाव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह कैसा रवैया है जब कोई साल भर तृणमूल कांग्रेस के साथ रहता है और फिर चुनाव से पहले एक पारंपरिक हिंदू की तरह व्यवहार करता है? जब आपको काम, विकास योजनाओं या सड़कों की जरूरत होती है, तो आप ममता बनर्जी के बारे में सोचते हैं। आप लकड़ी के कंगन पहनकर भत्ता लेने आते हैं। फिर आपके साथ क्या होता है? इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद गहरा गया।