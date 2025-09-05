Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मतुआ समुदाय पर टिप्पणी कर बुरी फंसी TMC सांसद महुआ मोइत्रा, माफी की मांग तेज

Mahua Moitra Controversial Statement: कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र से TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने हाल ही में एक जनसभा में मतुआ समुदाय के मतदाताओं के भाजपा के प्रति झुकाव पर तंज कसा।

कोलकाता

Shaitan Prajapat

Sep 05, 2025

तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा (Photo-IANS)

Mahua Moitra Controversial Statement: पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय के एक प्रमुख संगठन, अखिल भारतीय मतुआ महासंघ ने तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा समुदाय के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। महासंघ ने मोइत्रा की निंदा और सार्वजनिक माफी की मांग की है, क्योंकि उनके बयान से समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।

वीडियो वायरल होने के बाद गहराया विवाद

कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने हाल ही में एक जनसभा में मतुआ समुदाय के मतदाताओं के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रति झुकाव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह कैसा रवैया है जब कोई साल भर तृणमूल कांग्रेस के साथ रहता है और फिर चुनाव से पहले एक पारंपरिक हिंदू की तरह व्यवहार करता है? जब आपको काम, विकास योजनाओं या सड़कों की जरूरत होती है, तो आप ममता बनर्जी के बारे में सोचते हैं। आप लकड़ी के कंगन पहनकर भत्ता लेने आते हैं। फिर आपके साथ क्या होता है? इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद गहरा गया।

ये भी पढ़ें

ममता हैं तानाशाह, बंगाल को बनाना चाहती हैं बांग्लादेश: बीजेपी मंत्री ने साधा निशाना
राष्ट्रीय
image

महासंघ की प्रतिक्रिया और ममता को पत्र

अखिल भारतीय मतुआ महासंघ, जिसका नेतृत्व ममता बाला ठाकुर करती हैं, ने मोइत्रा के बयान की कड़ी निंदा की। महासंघ के महासचिव सुकेश चौधरी ने कहा, हमने पहले मीडिया के माध्यम से मोइत्रा से अपनी टिप्पणी वापस लेने और बिना शर्त माफी मांगने को कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसलिए, हमने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र में मोइत्रा की निंदा और माफी की मांग की गई है, ताकि समुदाय की भावनाओं का सम्मान हो।

मतुआ समुदाय का राजनीतिक महत्व

मतुआ, एक पिछड़ा वर्ग हिंदू समुदाय, बांग्लादेश से शरणार्थी के रूप में पश्चिम बंगाल आया और नदिया तथा उत्तर 24 परगना जिलों में बसा। यह समुदाय 2019 के बाद से भाजपा का मजबूत वोट बैंक रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों में, जब तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में भारी जीत हासिल की, तब भी भाजपा ने मतुआ बहुल बनगांव और राणाघाट सीटों पर कब्जा जमाया।

ये भी पढ़ें

HC जज बने चीफ जस्टिस के भांजे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने जताई आपत्ति; जानें क्या है प्रक्रिया
राष्ट्रीय
Rajasthan High Court

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Sept 2025 04:33 pm

Published on:

05 Sept 2025 04:29 pm

Hindi News / National News / मतुआ समुदाय पर टिप्पणी कर बुरी फंसी TMC सांसद महुआ मोइत्रा, माफी की मांग तेज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट