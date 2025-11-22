चीनी नागरिकों के लिए फिर से शुरू हुआ टूरिस्ट वीजा, डायरेक्ट फ्लाइट के बाद भारत सरकार ने उठाया ये कदम

इसके बाद पीएम मोदी 31 अगस्त को चीन गए, जो सात साल में उनका पहला दौरा था। इससे दोनों देशों के बीच रिश्तों में नरमी आई। बता दें कि गलवान घाटी में 2020 में हुई झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया था।