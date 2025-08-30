जावेद अख़्तर के खिलाफ आंदोलन पर क्यों झुकी ममता सरकार ? मुशायरा सहित सभी कार्यक्रम स्थगित

Javed Akhtar Controversy: मशहूर ​गीतकार व शायर जावेद अख़्तर (Javed Akhtar Controversy) के खिलाफ पश्चिम बंगाल में उठे आंदोलन के बाद आखिरकार ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार आंदालनकारियों के आगे झुक गई है। यहां की उर्दू अकादमी की ओर से आयोजित होने वाले मुशायरे और अन्य कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। गुरुवार को अकादमी के बाहर भारी प्रदर्शन के बाद अकादमी की लंबी बैठकों के दौर चले और आयोजन न करने पर सहमति बन गई थी, उसके बाद शुक्रवार को अकादमी सचिव नुजहत जैनब (Nuzhat Zainab) ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यक्रम स्थ​गित होने का बाकायदा ऐलान किया। उन्होंने साफ शब्दों में बात न कहते हुए नजरअंदाज न की जाने वाली परिस्थितियों के सबब यह फैसला लेने की बात कही।