खुशखबरी! IIT भुवनेश्वर में 45 करोड़ की सेमीकंडक्टर रिसर्च लैब से खुलेंगे एक लाख नौकरियों के दरवाजे

IIT Bhubaneswar Semiconductor Lab Investment: भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में एक बड़ी पहल होने जा रही है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि आईआईटी भुवनेश्वर (IIT Bhubaneswar) में 45 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक शोध प्रयोगशाला ( IIT Bhubaneswar Semiconductor Lab Investment) स्थापित की जाएगी। यह प्रयोगशाला SiCSem सेमीकंडक्टर यूनिट का हिस्सा होगी, जिसे देश में सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना में SiCSem प्राइवेट लिमिटेड, जो भारत सरकार से 2,066 करोड़ रुपये के निवेश के साथ मंजूरी प्राप्त कर चुकी है, यूके की Class-SiC Wafer Fab Limited के साथ मिलकर एकीकृत सेमीकंडक्टर सुविधा विकसित कर रही है। यह सुविधा ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित इंफो वैली में बनाई जा रही है। इससे ढेर सारी नौकरियों के दरवाजे खुलेंगे।