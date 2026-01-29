29 जनवरी 2026,

गुरुवार

राष्ट्रीय

IMD Alert: 30 जनवरी से 5 फरवरी तक कैसा रहेगा मौसम? कहीं शीतलहर का ‘टॉर्चर’ तो कहीं बारिश का अलर्ट

Coldwave: 29 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट; पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ेगी कंपकंपी।

भारत

image

MI Zahir

Jan 29, 2026

Western Disturbance: देश में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हालत यह है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड का कहर (North India Fog Alert Jan 2026) थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग (IMD) ने अगले एक सप्ताह के लिए देशव्यापी पूर्वानुमान (IMD 7 Days Weather Forecast) जारी किया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के रूप में दिखने वाला है। ताजा बुलेटिन के अनुसार, देश के विभिन्न हिस्सों में अगले सात दिनों तक मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिलेंगे। पहाड़ों पर सक्रिय हो रहे नए 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western Disturbance) के कारण मैदानी राज्यों में ठिठुरन बढ़ने वाली है।

उत्तर भारत: कोहरे की चादर और 'कोल्ड डे' का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में 'घने से बहुत घना' कोहरा छाए रहने की संभावना है। विजिबिलिटी (दृश्यता) कम होने के कारण रेल और हवाई यातायात पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट आने की संभावना है, जिससे 'कोल्ड डे' जैसी स्थिति बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में रात का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।

पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों पर असर

विभाग के मुताबिक​ एक नया 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western Disturbance) सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के भीतर हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं राजस्थान और मध्य प्रदेश के मौसम को और अधिक सर्द बना देंगी।

दक्षिण भारत: लौटते मानसून और समुद्र का प्रभाव

दक्षिण भारत में मौसम फिलहाल सामान्य बना हुआ है। तमिलनाडु और केरल के तटीय इलाकों में अगले 7 दिनों के दौरान हल्की बारिश की संभावना है। वहीं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समुद्र की हलचल और हवाओं की गति बढ़ने के कारण मछुआरों को गहरी समुद्री यात्रा न करने की सलाह दी गई है।

तारीख दर तारीख: अगले 7 दिनों का मौसम कैलेंडर

30 जनवरी: दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सुबह के समय 'अत्यधिक घना कोहरा' छाया रहेगा। दृश्यता (Visibility) 50 मीटर से भी कम रह सकती है। राजस्थान के शेखावाटी अंचल में पाला (Frost) गिरने की संभावना है।

31 जनवरी और 1 फरवरी: एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ

हिमालयी क्षेत्रों से टकराएगा। इसके प्रभाव से जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू होगी। मैदानी इलाकों में ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलेंगी।

2 और 3 फरवरी: उत्तराखंड और लद्दाख में बर्फबारी तेज होगी। इसका असर बिहार और झारखंड तक दिखेगा, जहां न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है।

4 फरवरी: दक्षिण भारत के तटीय इलाकों, विशेषकर तमिलनाडु और पुडुचेरी में छिटपुट बारिश के साथ सप्ताह का अंत होने का अनुमान है।

5 फरवरी: एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होने की संभावना है।

मध्य और पूर्वी भारत: ठिठुरन भरी रातें

मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रात के तापमान में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। 2 फरवरी के बाद बिहार और पश्चिम बंगाल में बर्फीली हवाएं चलेंगी, जिससे ठंड का अहसास बढ़ेगा। हालांकि, इन क्षेत्रों में दिन में धूप खिली रहेगी, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है।

Updated on:

29 Jan 2026 05:24 pm

Published on:

29 Jan 2026 05:22 pm

IMD Alert: 30 जनवरी से 5 फरवरी तक कैसा रहेगा मौसम? कहीं शीतलहर का 'टॉर्चर' तो कहीं बारिश का अलर्ट
