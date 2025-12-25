चार राज्यों ने रखा था दो करोड़ का इनाम, मुठभेड़ में 69 साल का खूंखार माओवादी ढेर

Naxal Encounter: ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई (Naxal Encounter) की है। एक संयुक्त अभियान में शीर्ष माओवादी नेता गणेश उइके को मार गिराया गया। 69 साल के उइके पर कुल 1.1 करोड़ रुपये का इनाम था। वह सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय समिति का सदस्य था और ओडिशा में संगठन का प्रमुख था। इस मुठभेड़ में उसके साथ तीन अन्य माओवादी भी मारे गए (Maoist Leader Killed), जिनमें दो महिलाएं शामिल हैं। यह घटना कंधमाल और गंजम जिलों की सीमा पर स्थित घने राम्भा जंगल क्षेत्र में हुई। ओडिशा पुलिस के विशेष ऑपरेशन ग्रुप (SOG), सीआरपीएफ और बीएसएफ की टीमों ने मिल कर अभियान चलाया। खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू हुई इस कार्रवाई में सुबह से कई दौर की गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर माओवादियों पर दबाव बनाया, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में चार नक्सली ढेर हो गए। गणेश उइके (Ganesh Uike) तेलंगाना के नालगोंडा जिले का रहने वाला था। वह कई उपनामों से जाना जाता था, जैसे पक्का हनुमंतु, राजेश तिवारी, चमरू और रूपा। वह कई सालों से पूर्वी और मध्य भारत में माओवादी गतिविधियों का नेतृत्व कर रहा था। उस पर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा सरकारों ने अलग-अलग इनाम रखे थे। उसकी मौत से ओडिशा में नक्सली नेटवर्क को गहरा झटका लगा है।