बंगाल में सांसद और राज्यपाल के बीच बढ़ा विवाद, गवर्नर के खिलाफ दर्ज कराई FIR

बनर्जी के हवाले से वकील ने आगे बताया कि यह एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत है, किसी पद के खिलाफ नहीं है। गवर्नर का पद हम सभी के लिए बहुत सम्मान की बात है और हम संविधान का पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई इस पद पर आकर इसका इस्तेमाल गलत मकसदों या क्रिमिनल गतिविधियों के लिए करता है, तो इसे रोका जाना चाहिए।