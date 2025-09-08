विवादित बयान देकर मुश्किलों में फंसे TMC विधायक शौकत मोल्ला, मानहानि का मुकदमा दर्ज

टीएमसी ने कई बार सिद्दीकी को पार्टी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन उन्होंने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया। सिद्दीकी ने कहा, 2021 में बीजेपी ने बंगाल में 77 सीटें जीतीं, टीएमसी को उनसे कोई समस्या नहीं। लेकिन आईएसएफ की एक सीट से उन्हें इतनी परेशानी हो रही है। उन्होंने मुझे पहले पार्टी जॉइन करने को कहा, मैंने मना कर दिया। फिर मेरे खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया। मैं 42 दिन जेल में रहा, फिर 24 घंटे जेल में बिताए। जब मैं झुक नहीं रहा, तो वे सोशल मीडिया पर झूठे आरोप लगाकर मुझे बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं।