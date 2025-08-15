ट्रंप-पुतिन की अलास्का मीटिंग: यूक्रेन युद्ध पर शांति की कोशिश या नया वैश्विक समीकरण ?

Trump Putin Alaska Summit Ukraine Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ( Putin) ने शुक्रवार को अलास्का में एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन (Trump Putin Summit) में मुलाकात की। यह मीटिंग अमेरिका के शीत युद्ध काल (Ukraine Ceasefire Talks) के सैन्य अड्डे पर हुई। इस वार्ता में यूक्रेन युद्ध को लेकर संभावित युद्धविराम और परमाणु हथियार नियंत्रण (US Russia Nuclear Deal) पर चर्चा की गई। व्हाइट हाउस ( White House) में दोबारा वापसी के बाद ट्रंप और पुतिन की यह पहली आमने-सामने मुलाकात है। यह वार्ता ऐसे समय हो रही है जब यूरोपीय देशों और यूक्रेन को आशंका है कि ट्रंप रूस के साथ किसी भी सौदे में कीव को दरकिनार कर सकते हैं।