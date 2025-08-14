पुतिन-ट्रंप की मुलाकात से पहले लंदन में होगी स्टार्मर-ज़ेलेन्स्की की मुलाकात

रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) और अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बीच शुक्रवार, 15 अगस्त को मुलाकात होने वाली है। पुतिन और ट्रंप के बीच यह मुलाकात अमेरिकी राज्य अलास्का (Alaska) में होगी। रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए इस मुलाकात को काफी अहम बताया जा रहा है। यूक्रेन (Ukraine) के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) इस मुलाकात को लेकर उत्साहित नहीं हैं। ऐसे में वह यूके (UK) पहुंच गए हैं।
पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति आज, गुरुवार, 14 अगस्त को ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर (Keir STarmer) से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच यह मुलाकात लंदन में होगी।
ज़ेलेन्स्की और स्टार्मर की मुलाकात का मुख्य विषय पुतिन और ट्रंप की मुलाकात रहेगा। दोनों की नज़रें इस मुलाकात और इसमें होने वाली चर्चा पर रहेंगी।
पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले ही ज़ेलेन्स्की यह साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन के भविष्य का फैसला कोई और नहीं करेगा। गौरतलब है कि रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए पुतिन ने जो शर्तें रखी हैं, उनमें यूक्रेन को नाटो में शामिल न करने के साथ ही चार यूक्रेनी इलाकों को रूस में मिलाना भी शामिल है। पुतिन चाहते हैं कि खेरसन, डोनेत्स्क, लुहांस्क और ज़ापोरिज़िया पर से यूक्रेन अपना हक त्याग दे। वहीं ज़ेलेन्स्की यह साफ कर चुके हैं कि वह, यूक्रेन का कोई भी हिस्सा, रूस को नहीं देंगे।