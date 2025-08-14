पुतिन-ट्रंप की मुलाकात से पहले लंदन में होगी स्टार्मर-ज़ेलेन्स्की की मुलाकात

पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले ही ज़ेलेन्स्की यह साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन के भविष्य का फैसला कोई और नहीं करेगा। गौरतलब है कि रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए पुतिन ने जो शर्तें रखी हैं, उनमें यूक्रेन को नाटो में शामिल न करने के साथ ही चार यूक्रेनी इलाकों को रूस में मिलाना भी शामिल है। पुतिन चाहते हैं कि खेरसन, डोनेत्स्क, लुहांस्क और ज़ापोरिज़िया पर से यूक्रेन अपना हक त्याग दे। वहीं ज़ेलेन्स्की यह साफ कर चुके हैं कि वह, यूक्रेन का कोई भी हिस्सा, रूस को नहीं देंगे।