भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन का दावा – “ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा अमेरिकी टैरिफ का असर”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कई सालों के संबंधों को ताक पर रखते हुए भारत (India) पर 25% बेस टैरिफ और 25% अतिरिक्त टैरिफ, यानी कि कुल 50% टैरिफ लगाया है। ट्रंप कह रहे हैं कि भारत के रूस (Russia) से तेल खरीदने की वजह से उन्होंने यह टैरिफ लगाया है, पर कई एक्सपर्ट्स यह दावा कर रहे हैं कि इसकी असली वजह रूस से तेल खरीदना नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) का भारत-पाकिस्तान सीज़फायर के लिए ट्रंप को क्रेडिट नहीं देना है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इससे ट्रंप के अहंकार को ठेस पहुंची है और इसी वजह से उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाया है। हालांकि भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि वो अमेरिकी टैरिफ के आगे झुकेगा नहीं। इसी बीच भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने एक बड़ा दावा किया है।