Trump Tarrif: ‘भारत न झुकेगा, न डरेगा, न रुकेगा’, पीएम मोदी के जवाब पर क्या बोले भाजपा के ये सांसद

Trump Tariffs on India: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) की ओर से भारत पर टैरिफ(Trump tariffs India) बढ़ा कर 50 प्रतिशत करने पर केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए के नेताओं ने नाराजगी जताई है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने यहां तक कहा है कि यह युवा भारत है, न झुकेगा, न डरेगा, न रुकेगा। निश्चित रूप से किसान और डेयरी हितों को देखते हुए दूसरे देशों से समझौता होगा। भाजपा (BJP response Trump tariff) सांसद दिनेश शर्मा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, "नया भारत किसी देश से रिश्ते(India US trade relations) खराब नहीं करता है, लेकिन अपने हितों को ताक पर रख कर किसी से समझौता भी नहीं करता है। भारत कृषि प्रधान देश (India agriculture export tariff) है और उनके लिए सरकार ने काम किए हैं। निश्चित रूप से किसान और डेयरी हितों को देखते हुए दूसरे देशों से समझौता होता है।"