Trump tariffs से क्या बिगड़ सकते हैं भारत-अमेरिका कारोबारी रिश्ते, एक्सपर्ट बोले, इंडिया को रूस-चीन के करीब धकेल रहा वाशिंगटन

US Tariff on India-Russia Oil Trade: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) की ओर से रूसी तेल की खरीद पर भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले की विदेश मामलों के विशेषज्ञ सुभाष गोयल ने आलोचना की है और चेतावनी दी है कि इस कदम से व्यापार संबंधों को नुकसान होगा और भारतीय और अमेरिकी उपभोक्ताओं दोनों को चोट पहुंचेगी। गोयल ने एएनआई से कहा, "देखिए, भारत और रूस के बीच रिश्ते बहुत पुराने हैं और रूस हमारा एक विश्वसनीय मित्र है। अगर हम रूस से तेल आयात कर रहे हैं , तो इसका कारण यह है कि हमें अपने कृषि क्षेत्र और परिवहन क्षेत्र में तेल सुरक्षा को देखना होगा। और ऐसा नहीं है कि हम यह केवल रूस के माध्यम से कर रहे हैं , बल्कि हम 10-15 देशों के साथ ऐसा कर रहे हैं। और यूरोपीय संघ भी बड़ी संख्या में रूस के माध्यम से ऐसा कर रहा है, लेकिन हैरत है कि सभी प्रतिबंध भारत पर लगाए जा रहे हैं ।" "तो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रणनीति क्या है, लेकिन इससे हमारे निर्यात को बहुत नुकसान होगा।