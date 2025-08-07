Trump tariffs से क्या बिगड़ सकते हैं भारत-अमेरिका कारोबारी रिश्ते, एक्सपर्ट बोले, इंडिया को रूस-चीन के करीब धकेल रहा वाशिंगटन

US Tariff on India-Russia Oil Trade: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) की ओर से रूसी तेल की खरीद पर भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले की विदेश मामलों के विशेषज्ञ सुभाष गोयल ने आलोचना की है और चेतावनी दी है कि इस कदम से व्यापार संबंधों को नुकसान होगा और भारतीय और अमेरिकी उपभोक्ताओं दोनों को चोट पहुंचेगी। गोयल ने एएनआई से कहा, "देखिए, भारत और रूस के बीच रिश्ते बहुत पुराने हैं और रूस हमारा एक विश्वसनीय मित्र है। अगर हम रूस से तेल आयात कर रहे हैं , तो इसका कारण यह है कि हमें अपने कृषि क्षेत्र और परिवहन क्षेत्र में तेल सुरक्षा को देखना होगा। और ऐसा नहीं है कि हम यह केवल रूस के माध्यम से कर रहे हैं , बल्कि हम 10-15 देशों के साथ ऐसा कर रहे हैं। और यूरोपीय संघ भी बड़ी संख्या में रूस के माध्यम से ऐसा कर रहा है, लेकिन हैरत है कि सभी प्रतिबंध भारत पर लगाए जा रहे हैं ।" "तो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रणनीति क्या है, लेकिन इससे हमारे निर्यात को बहुत नुकसान होगा।
गोयल ने कहा, हमारा निर्यात 100 अरब डॉलर से ज़्यादा है, और हमारे निर्यात में कम से कम 30-40 अरब डॉलर की कमी आएगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स या स्टील जैसे क्षेत्र, जो पहले से ही हमारे निर्यात का 50% हिस्सा हैं, उन पर इतना असर नहीं पड़ेगा। या अगर वे फार्मास्युटिकल्स को छोड़ दें, तो उन पर इतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी, बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम जैसे हमारे पड़ोसी देशों पर 10% टैरिफ़ लगेगा। सिंगापुर में भी 10% टैरिफ़ है। इसलिए, या तो हमारे निर्यातकों को वहाँ से होकर गुज़रना होगा। और हमसे ज़्यादा, अमेरिकी उद्योग और अमेरिकी उपभोक्ता प्रभावित होंगे।"
गोयल ने ज़ोर देकर कहा कि अमेरिका तकनीकी क्षेत्र सहित भारतीय वस्तुओं और सेवाओं पर बहुत हद तक निर्भर है । उन्होंने कहा, "क्योंकि, देखिए, आज दवाइयाँ और अन्य चीज़ें हैं, जिनके लिए बहुत सारे उद्योग भारतीय वस्तुओं पर निर्भर हैं। हमारा सॉफ़्टवेयर उद्योग, उनकी सारी तकनीकें, इस समय, 30-50% भारतीय मूल की हैं। चाहे वह माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, ऐपल हो या कोई भी बड़ी कंपनी, उनकी भारत में बहुत सारी सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयाँ हैं। तो, इससे क्या होगा कि अमेरिका भारत को रूस और चीन की ओर धकेल रहा है ।"
उन्होंने भू-राजनीतिक निहितार्थों पर प्रकाश डालते हुए कहा, "क्योंकि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत अमेरिका का साझेदार था, जो एक संतुलन था, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन का प्रभाव कम कर रहा था। इसलिए, भारत इसका प्रतिकार कर रहा था। इसलिए, इतने वर्षों से, अमेरिकी कूटनीति ने भारत के साथ संबंधों को बढ़ाया है , संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए हैं। इसलिए, ये सभी चीजें पीछे छूट जाएँगी। और मुझे लगता है कि अमेरिकी उपभोक्ता विरोध करना शुरू कर देंगे।"
गोयल ने पर्यटन और द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव का हवाला देते हुए कहा, "क्योंकि, देखिए, अब अमेरिका में पर्यटक - पहले कनाडा से पर्यटक आते थे। पहले उन्होंने कनाडा को परेशान किया, इसलिए कनाडा के पर्यटक आना बंद हो गए। उन्होंने यूरोप को बहुत परेशान किया, इसलिए यूरोपीय संघ के पर्यटक आना बंद हो गए। और यूरोप में युद्ध के कारण, अमेरिका की हालत थोड़ी खराब है। इसलिए, भारत के पर्यटक भी आना बंद हो जाएंगे। क्योंकि भारत का वीज़ा एक साल तक प्रतीक्षा में रहता है। और भारतीय पर्यटक भी वहां जाएंगे, क्योंकि व्यवसायी पर्यटन और व्यवसाय को जोड़ते हैं।"
उन्होंने व्यापार के मोर्चे पर कहा, "और अगर अमेरिका में व्यापार नहीं होगा, तो वे कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसलिए, हमें नए बाज़ार तलाशने होंगे। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और एशियाई देशों में बाज़ार हैं। और हमें चीन और रूस के साथ अपना व्यापार बढ़ाना होगा । अब जबकि, हमने अभी ब्रिटेन के साथ एक अनुकूल व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि यह भू-राजनीतिक स्थिति दुनिया को बदल रही है। और इसमें भारत निश्चित रूप से निर्यात खो देगा। लेकिन हमसे ज़्यादा, अमेरिका और अमेरिका की साख कम हो रही है।"
उन्होंने कहा, "देखिए, टैरिफ़ से थोड़े समय के लिए फ़र्क़ ज़रूर पड़ेगा। लेकिन लंबे समय में हमारे उत्पाद अच्छे हैं। हमें ज़्यादा बाज़ार मिलेंगे। और दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं। अमेरिका तो सिर्फ़ एक देश है। ठीक है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था हमारी सबसे बड़ी आयातक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर हो जाएँगे।"
गोयल ने वाशिंगटन की व्यापार नीति की आलोचना करते हुए कहा, "अमेरिका अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि टैरिफ के कारण दुनिया में अमेरिका का प्रभाव कम हो रहा है। अब, बदले में, हम भी अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाएंगे। तो, यह एक व्यापार युद्ध है। ट्रंप पूरी दुनिया में टैरिफ लगा रहे हैं। और यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार और दुनिया में शांति के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सद्बुद्धि आए। और अब, व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका से एक प्रतिनिधिमंडल आने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि उस व्यापार वार्ता में, पारस्परिक रूप से लाभकारी टैरिफ पर निर्णय लिया जाएगा।"
विदेश मंत्रालय ने इस कदम की आलोचना करते हुए बुधवार को रूस से तेल आयात पर भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के अमेरिका के फैसले को "अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण" करार दिया और कहा कि नई दिल्ली "अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।"
विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है। हमने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि हमारा आयात बाजार के कारकों पर आधारित है और भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य से किया जाता है ।"
बयान में कहा गया है, "इसलिए यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर ऐसे कदमों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है ,जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में उठा रहे हैं।" विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा, "हम दोहराते हैं कि यह कार्रवाई अनुचित, अन्यायपूर्ण और अविवेकपूर्ण है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा।"
यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बुधवार को भारत से आयात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद उठाया गया है । व्हाइट हाउस की ओर से जारी आदेश के अनुसार, ट्रंप ने इस वृद्धि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति की चिंताओं के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक व्यापार कानूनों का हवाला दिया, और दावा किया कि भारत की ओर से रूसी तेल का आयात , प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अमेरिका के लिए "असामान्य और असाधारण खतरा" पैदा करता है।
इस आदेश के बाद, भारतीय वस्तुओं पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो जाएगा। प्रारंभिक शुल्क 7 अगस्त से प्रभावी होगा, जबकि अतिरिक्त शुल्क 21 दिन बाद लागू होगा और यह अमेरिका में आयातित सभी भारतीय वस्तुओं पर लगाया जाएगा , सिवाय उन वस्तुओं के, जो पहले से ही पारगमन में हैं या जिन्हें विशिष्ट छूट प्राप्त है।
यूएस का यह कार्यकारी आदेश बदलती परिस्थितियों के आधार पर संशोधन की भी अनुमति देता है, जिसमें अन्य देशों की ओर से संभावित जवाबी कार्रवाई या राष्ट्रीय आपातकाल से निपटने के लिए रूस या भारत की ओर से उठाए गए कदम शामिल हैं।
आदेश में कहा गया है, "तदनुसार,और लागू कानून के अनुरूप,अमेरिका के सीमा शुल्क क्षेत्र में आयातित भारत की वस्तुओं पर 25 प्रतिशत की अतिरिक्त मूल्यानुसार शुल्क दर लागू होगी।"
आदेश के अनुसार "यह शुल्क दर इस आदेश की तारीख के 21 दिन बाद पूर्वी डेलाइट समयानुसार रात 12:01 बजे या उसके बाद उपभोग के लिए प्रवेश किए गए या गोदाम से उपभोग के लिए निकाले गए माल के संबंध में प्रभावी होगी, सिवाय उन माल के जो (1) इस आदेश की तिथि के 21 दिन बाद पूर्वी डेलाइट समयानुसार रात 12:01 बजे से पहले अमेरिका में प्रवेश करने से पहले लोडिंग बंदरगाह पर किसी जहाज पर लादे गए थे और अंतिम पारगमन मोड पर पारगमन में थे।"