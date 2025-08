भारत ने यूएस टैरिफ पर दिया करारा जवाब, क्रेमलिन ने इंडिया के हक की बात कर ट्रंप को चौंकाया

India US tariff response: रूस और यूक्रेन जंग के नाम पर अमेरिका की ओर टैरिफ लगाने की बात पर भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के टैरिफ बढ़ाने की धमकी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे तर्कहीन और अनुचित करार (India US tariff response) दिया। भारत के इस स्टैंड की रूसी मीडिया ने जम कर तारीफ की है। भारत पर अमेरिकी टैरिफ( US tariffs ) को पाखंडपूर्ण नीति का तमगा दिया गया है, तो क्रेमलिन ने भी भारत का सपोर्ट (Russia supports India) किया है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को इस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसी भी संप्रभु देश को अपने व्यापारिक साझेदार चुनने का अधिकार है।