ट्रंप के 50% टैरिफ पर भारतीय डिप्लोमैट का बड़ा बयान – यह एकतरफा फैसला, भारत पर इससे नहीं पड़ेगा फर्क

भारत के रूसी तेल आयात करने से नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को देश पर लगाई गई टैरिफ दर को दोगुना कर दिया। पहले जहां अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था वहीं बीते कल इसे बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। ट्रंप के इस कदम ने भारत को चौंका दिया और भारतीय बाजारों में चिंता बढ़ा दी है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि वह ट्रंप के सामने झुकेगी नहीं और अपने देश के लोगों का नुकसान नहीं होने देगी। इसके बाद अब इस मामले में एक वरिष्ठ भारतीय डिप्लोमैट का बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा कि ट्रंप का यह फैसला एकतरफा है, जिसमें कोई तर्क या कारण नहीं था।