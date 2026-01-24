तिरुमाला लड्डू घी मिलावट केस में बड़ा खुलासा, फाइनल चार्जशीट में कौन-कौन आरोपी?

तिरुपति तिरुमला देवस्थानम (TTD) के श्रीवारी लड्डू प्रसादम में इस्तेमाल होने वाले घी की मिलावट से जुड़े बहुचर्चित मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। CBI के नेतृत्व वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने लगभग 15 महीने की गहन जांच के बाद नेल्लोर स्थित ACB कोर्ट में फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में कुल 36 मुख्य आरोपियों को नामजद किया गया है, जिनमें घी सप्लायर, डेयरी कंपनियों के डायरेक्टर, TTD के पूर्व अधिकारी और बिचौलिये शामिल हैं।