LPG Cylinder Crisis: ‘सिलेंडर भी गायब, नरेंदर भी गायब…’, संसद के बाहर विपक्षी सांसदों ने लगाए नारे, राहुल बोले- PM मोदी घबराए हुए हैं

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी देशवासियों से कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह खुद घबराए हुए हैं। वह भी बिल्कुल अलग वजहों से। वह एपस्टीन और अडानी के चलते पैनिक में हैं। कल (बुधवार) वह अपनी सीट पर नहीं थे। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारुक अब्दुल्ला पर गोली चलाने का मुद्दा उठाया। खरगे ने कहा कि क्या फारुक को मारने का है इरादा है?