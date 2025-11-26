जब मशहूर टीवी एंकर का अयोध्या में अचानक हुआ Troller से सामना, बोलीं- आपने मुझे ट्रोल करके फेमस कर दिया

अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह की कवरेज के लिए पहुंचीं चित्रा का सामना अचानक उस व्यक्ति से हुआ, जो सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। भला-बुरा कहने वाला जब आंखों के सामने हो, तो गुस्सा स्वाभाविक है। लेकिन चित्रा के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि मुस्कान नजर आई और यह देखकर ट्रोलर भी हैरान रह गया।