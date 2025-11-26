Patrika LogoSwitch to English

जब मशहूर टीवी एंकर का अयोध्या में अचानक हुआ Troller से सामना, बोलीं- आपने मुझे ट्रोल करके फेमस कर दिया

अयोध्या में राम मंदिर कवरेज के दौरान टीवी एंकर चित्रा त्रिपाठी की मुलाकात अपने सोशल मीडिया ट्रोल से हो गई। वह शख्स जो ऑनलाइन उन्हें लगातार ट्रोल करता था, अचानक सामने आया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

image

Neeraj Nayyar

Nov 26, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- META AI)

सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग आम है। कभी कभी पत्रकारों को भी इसका सामना करना पड़ता है। मशहूर टीवी एंकर चित्रा त्रिपाठी भी उन तमाम हस्तियों में एक हैं, जो अक्सर ट्रोलर के निशाने पर रहती हैं।

अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह की कवरेज के लिए पहुंचीं चित्रा का सामना अचानक उस व्यक्ति से हुआ, जो सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। भला-बुरा कहने वाला जब आंखों के सामने हो, तो गुस्सा स्वाभाविक है। लेकिन चित्रा के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि मुस्कान नजर आई और यह देखकर ट्रोलर भी हैरान रह गया।

वायरल हो रहा है वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें चित्रा त्रिपाठी एक शख्स के साथ बैठकर नारियल पानी पी रही हैं। इस शख्स का नाम अनिल यादव बताया जा रहा है। खुद चित्रा यह मानती हैं कि अनिल उनके सबसे बड़े ट्रोलर हैं, वह उन्हें निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते।

अयोध्या की गलियों में जब चित्रा की नजर अनिल यादव पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत अपनी टीम से उन्हें बुलाने को कहा। सोशल मीडिया पर शब्दों की जंग लड़ने वाले अब आमने-सामने थे। अनिल यादव के लिए भी यह पल हैरान करने वाल था। आप जिसे लगातार निशाना बनाते हैं, वह चेहरे पर मुस्कान के साथ आपसे मिले तो हैरान होना लाजमी है।

आपने मुझे फेमस कर दिया

चित्रा त्रिपाठी ने अनिल यादव के साथ हंसी-खुशी मुलाकात की और उन्हें नारियल पानी भी ऑफर किया। चित्रा ने कहा कि उन्हें ट्रोल होने पर गुस्सा नहीं आता। वह बोलीं- मैंने अनिल जी से कहा कि आप मुझे इतना ट्रोल करते हैं, आज मिले हैं तो आइए नारियल पानी पीजिए।

उन्होंने आगे कहा- मैं जा रही थी, मेरे पास समय कम था, लेकिन अनिल दिखे तो मैंने सोचा आज इनके साथ बैठकर बात करते हैं’। चित्रा त्रिपाठी ने अनिल यादव से कहा कि आपने मुझे ट्रोल करके फेमस कर दिया है।

चित्रा बोलीं- ट्रोल करना अच्छी बात

चित्रा ने कहा कि ट्रोल करना अच्छी बात है, मैं ऐसे लोगों को ढूंढती हूं। मिल जाएं तो उनसे दोस्ती बढ़ाई जाए। उन्होंने अनिल से कहा कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ काम आपने बहुत अच्छे भी किए हैं।

हंसी-हंसी में उन्होंने अनिल यादव को मर्यादा का पाठ भी पढ़ा दिया। जब अनिल ने कहा कि हम ट्रोलिंग मर्यादा में रहकर करते हैं, तो चित्रा ने कहा- आप मर्यादा पुरषोत्तम की नगरी में आए हैं, तो इतनी मर्यादा तो आपको सीखकर जानी ही पड़ेगी।

बिहार चुनाव में हुई थी ट्रोलिंग

अनिल यादव ने बिहार चुनाव के दौरान चित्रा त्रिपाठी को जमकर ट्रोल किया था। इसके जवाब में चित्रा ने उन्हें ट्विटर (X) पर ब्लॉक कर दिया। इसके बावजूद भी जब चित्रा ने अनिल यादव को अयोध्या में देखा तो खुद उन्हें मिलने के लिए बुलाया। चित्रा का ये बड़प्पन देखकर अनिल भी प्रभावित हुए।

Hindi News / National News / जब मशहूर टीवी एंकर का अयोध्या में अचानक हुआ Troller से सामना, बोलीं- आपने मुझे ट्रोल करके फेमस कर दिया

