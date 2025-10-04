करूर भगदड़ मामले में नया अपडेट, घटनास्थल पर पहुंच सकती है SIT, गवाहों को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी

हाईकोर्ट ने इस दुर्घटना पर स्वत: संज्ञान लिया और तमिलनाडु पुलिस से पूछा कि क्या इस संबंध में कोई मामला दर्ज किया गया है? कथित दुर्घटना के वीडियो सामने आने की पृष्ठभूमि में अदालत ने कहा कि मामला दर्ज करने से क्या रोकता है? अगर कोई शिकायत नहीं भी दी गई है, तो भी पुलिस को एक शिकायत दर्ज करनी ही होगी।