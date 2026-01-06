नाकाम हुई पाकिस्तान की चाल, अंबाला और कैथल से जासूसी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार

अंबाला पुलिस ने सुनील उर्फ सन्नी को गिरफ्तार किया है, जो इलाके के एयर फोर्स स्टेशन की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेजने के शक में था। DSP क्राइम विरेंद्र कुमार के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति रक्षा क्षेत्र की जानकारी लीक कर रहा था। जांच में पता चला कि सुनील 2020 से एयर फोर्स स्टेशन पर ठेकेदार के रूप में कार्यरत था और मरम्मत का काम संभालता था। पूछताछ के दौरान उसके मोबाइल फोन और अन्य डिवाइस जब्त किए गए, जिनमें संदिग्ध गतिविधियां मिलीं। सुनील कथित तौर पर एक महिला के संपर्क में था, जो जानकारी मांगती थी, और वह उसे आगे भेजता था।