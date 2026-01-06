नाकाम हुई पाकिस्तान की चाल, अंबाला और कैथल से जासूसी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार

जासूसी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार (ANI Videoscreenshot)
Pakistan Spying Case India: हरियाणा पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में दो अलग-अलग मामलों में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला अंबाला का है, और दूसरा कैथल का है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है और मोबाइल फोन व अन्य डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है।
अंबाला पुलिस ने सुनील उर्फ सन्नी को गिरफ्तार किया है, जो इलाके के एयर फोर्स स्टेशन की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेजने के शक में था। DSP क्राइम विरेंद्र कुमार के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति रक्षा क्षेत्र की जानकारी लीक कर रहा था। जांच में पता चला कि सुनील 2020 से एयर फोर्स स्टेशन पर ठेकेदार के रूप में कार्यरत था और मरम्मत का काम संभालता था। पूछताछ के दौरान उसके मोबाइल फोन और अन्य डिवाइस जब्त किए गए, जिनमें संदिग्ध गतिविधियां मिलीं। सुनील कथित तौर पर एक महिला के संपर्क में था, जो जानकारी मांगती थी, और वह उसे आगे भेजता था।
इससे पहले, हरियाणा पुलिस ने देवेंद्र को गिरफ्तार किया था। वह मस्तगढ़ चीका, कैथल का निवासी है। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि देवेंद्र पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संपर्क में है और भारत-पाकिस्तान विवाद के दौरान संवेदनशील जानकारी साझा करता रहा है। DSP कैथल वीरभान ने बताया, “गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में माना कि वह ऑपरेशन सिंदूर समेत कई जानकारियां पाकिस्तानी सेना और ISI को देता था। उसके पास मिले डिजिटल डिवाइसों की जांच हमारी साइबर टीम कर रही है।”
हरियाणा पुलिस दोनों मामलों की गहन जांच कर रही है। गिरफ्तार व्यक्तियों के मोबाइल और डिजिटल डिवाइसों से मिले सबूतों की जांच की जा रही है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग